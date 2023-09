Kein Goretzka: Effenberg macht Flick schweren Vorwurf

Von: Christoph Klaucke

Leon Goretzka wurde von Hansi Flick nicht für den DFB-Kader nominiert. Stefan Effenberg ärgert sich über die Entscheidung des Bundestrainers.

München – Diese Personalie sorgt für Zündstoff – beim FC Bayern München als auch in der deutschen Nationalmannschaft: Leon Goretzka. Spielt er, oder spielt er nicht? Diese Frage hat Hansi Flick mit einem Nein beantwortet. Stefan Effenberg hätte anders entschieden und greift den Bundestrainer an.

Leon Goretzka Geburtsdatum: 06. Februar 1996 (28 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Länderspiele (Tore): 53 (14)

Flick streicht Goretzka – Effenberg „versteht es nicht“

Es war die Überraschung bei der Kader-Nominierung unter der Woche: Leon Goretzka wurde von Hansi Flick für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich gestrichen. Diese Nachricht kam nicht nur für den Spieler, sondern auch viele Experten und Fans völlig unerwartet. Stand der Mittelfeldspieler doch an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen in der Startelf beim FC Bayern.

Stattdessen wurde der 32-jährige Premier-League-Profi Pascal Groß von Brighton & Hove Albion erstmals für Deutschland nominiert. Die Entscheidung gegen Goretzka brachte Stefan Effenberg auf die Palme.

Stefan Effenberg kritisiert Hansi Flick wegen der Nicht-Nominierung von Leon Goretzka. © Eibner/Jan Huebner/Imago

Effenberg wundert sich über Flicks Goretzka-Ausbootung

„Das verstehe ich nicht“, schrieb Effenberg in seiner Kolumne für t-online. Die Entscheidung, auf den Bayern-Star zu verzichten, komme unerwartet, meinte der 55-Jährige.

„Er hat doch eigentlich eine gute Vorbereitung absolviert und gehörte in den ersten zwei Saisonspielen für den FC Bayern zu den besten Spielern der Münchner“, so der 35-malige Nationalspieler weiter. „Er hat den Kampf gegen Neuzugang Konrad Laimer angenommen und sich, Stand jetzt, offenbar durchgesetzt – eigentlich spricht das alles für eine Nominierung.“

Effenberg erwartet Goretzka-Rückkehr in die Nationalmannschaft

Jetzt komme es darauf an, wie er damit umgeht. „Ich gehe davon aus, dass er das als Motivation sehen wird, um spätestens im Herbst bei den nächsten Länderspielen wieder Teil der DFB-Elf zu sein. Wenn er weiter seine Leistung bringt, dann sollte das auch so passieren“, meinte Effenberg. Kein Wunder, dass Goretzka nach dem DFB-Aus emotionale Worte wählte.

„Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein“, schrieb Goretzka auf Instagram: „Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen. Das habt ihr alle, das hat ganz Deutschland verdient!“

„Gleichzeitig muss ich die Entscheidung des Trainers akzeptieren und werde weiter jeden Tag hart arbeiten, um an den guten Start in die Saison anzuknüpfen“, so der Bayern-Star weiter: „Ich wünsche uns allen zwei erfolgreiche Spiele und freue mich, wenn wir alle zusammen die Jungs bei den Spielen unterstützen! Spätestens zur EM in unserem Land brauchen wir Euch alle! Danke für Euren Support!“

Effenberg vermisst zudem das von Flick immer wieder betonte Leistungsprinzip. „Wenn es wirklich nach der Leistung gegangen wäre, hätte er ihn mitnehmen müssen“, schrieb er weiter. Der Bundestrainer müsse sich nun „die Frage gefallen lassen, was er sich mit der Goretzka-Entscheidung gedacht hat“. Goretzka wird auch im Klub immer wieder kritisch beäugt. Nach der Nicht-Nominierung für den DFB wird es dementsprechend umso spannender sein, ob der Modellathlet das Vertrauen von FCB-Coach Thomas Tuchel für die Bayern-Aufstellung gegen Gladbach bekommt. (ck/dpa)