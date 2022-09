Nagelsmann-PK im Live-Ticker: Rückkehrer direkt in der Bayern-Startelf?

Von: Antonio José Riether

Julian Nagelsmann gibt bei der Spieltags-Pressekonferenz seine Einschätzung zu seinem Team sowie zum Gegner. © MIS/imago

Der FC Bayern bekommt es am Samstag mit dem VfB Stuttgart zu tun. Trainer Julian Nagelsmann äußert sich bei der Pressekonferenz zu den wichtigen Themen rund um den Spieltag. Die PK im Live-Ticker.

München - Die Pflicht ruft. Nach dem 2:0-Auftaktsieg in der Champions League bei Inter Mailand geht es für den FC Bayern mit einem Bundesliga-Klassiker weiter. Am 6. Spieltag gastiert der VfB Stuttgart zum traditionsreichen Südderby in der Münchner Allianz Arena, der FCB will dabei seine Remis-Serie beenden. Vor dem 135. Aufeinandertreffen der beiden Klubs beantwortet Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz die Fragen der Pressevertreter.

Pressekonferenz vor Südderby mit Live-Ticker: Erholt sich der FCB von zwei Remis in Serie?

Nach drei Siegen zum Auftakt und dem bisher besten Saisonstart der Bayern in der Bundesliga folgte in den vergangenen zwei Ligaspielen jeweils ein 1:1-Unentschieden. So rang Borussia Mönchengladbach den Münchnern einen Zähler ab, am letzten Spieltag scheiterten die Bayern an der kampfbetonten Leistung von Union Berlin und entführten nur einen Punkt aus der Hauptstadt. Nun soll im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart die Wende folgen.

Die Bayern gehen als Tabellendritter in die Partie, die noch sieglosen Stuttgarter stehen mit vier Zählern aus fünf Spielen aktuell auf Platz zwölf. Viermal mussten sich die Schwaben bisher mit einem Unentschieden begnügen, nur einmal verlor der VfB in den ersten fünf Saisonspielen.

Nagelsmann wird seine Aufstellung gegen den Abstiegskandidaten der letzten Saison zwar nicht verraten, jedoch könnte der Chefcoach einen Einblick in seine Startelf oder zumindest in seinen Kader geben. Beim vergangenen Bundesliga-Spieltag fehlte der neue Stürmer Mathys Tel noch verletzt, gegen Stuttgart könnte er womöglich schon wieder im Kader stehen. Leon Goretzka gab nach längerer Pause wieder sein Comeback, Nagelsmann könnte nun verraten, wann der Nationalspieler wieder von Beginn an mitmischen darf. (ajr)