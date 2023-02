Nagelsmann knöpft sich Bayern-Stars im Training vor: Bayern-Coach verschärft Gangart

Drei Folge-Remis zum Jahresstart lassen beim FC Bayern die Alarmglocken schrillen. Der Druck auf Coach Nagelsmann wächst - dieser sucht nach Lösungen.

München - Das 1:1-Unentschieden des deutschen Rekordmeisters FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende besiegelte den schwächsten FCB-Start in ein neues Jahr seit 2007. Der Verein ist alarmiert und reagierte am Montag sogar spontan auf dem Transfermarkt mit der Leihe von João Cancelo, Außenverteidiger-Star von Manchester City. Druck dürfte vor allem Trainer Julian Nagelsmann verspüren, der diesen im Gegenzug ebenfalls erhöht - auf seine Spieler.

Julian Nagelsmann Geboren am 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Größe: 1,90 m Bisherige Stationen als Profi-Trainer: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München (seit 2021) Titel als Trainer: Deutscher A-Jugend-Meister (2014), Deutscher Meister (2022), DFL-Supercup-Sieger (2021, 2022)

Julian Nagelsmann streicht freien Tag und nimmt sich Spieler zur Brust

Am Montag strich Nagelsmann seinen Spielern laut SportBild zunächst den freien Tag aus dem Kalender. Analog verschärft der 35-Jährige die Ansagen in Richtung seiner Schützlinge, so heißt es in dem Bericht. Ferner kritisierte er mit Blick auf das Münchner Verhalten in der Defensive und in Sachen Positionierung: „Ich habe die Dinge 1000-mal angesprochen, und wir machen sie immer noch falsch.“ Es heißt, Nagelsmann sei die Stimmung innerhalb des Teams zu locker.

Fakt ist: Julian Nagelsmann stellt den sportlichen Erfolg - insbesondere natürlich den eigentlich für selbstverständlich gehaltenen Bundesliga-Titel - in den Fokus und wählt hierfür vermehrt einen klaren Ton. Auch Serge Gnabry (27) musste sich nach seinem Exkurs zur Fashion Week in Paris, kurz nach dem Remis gegen Köln, noch einmal einen indirekten Seitenhieb gefallen lassen. Ihm würden „vor seinen Chefs“ die Argumente fehlen, würde er nach einem 1:1 einen Tag frei nehmen, erklärte Nagelsmann.

Kein Auslöser für Entlassung von Torwarttrainer Tapalovic

Derweil scheint es, notiert die SportBild, keinen konkreten Anlass für die Entlassung Torwarttrainer Toni Tapalovic beim FC Bayern München gegeben zu haben. Nach über elf Jahren musste Tapalovic, der als enger Freund von Nationalkeeper Manuel Neuer gilt, seinen Hut nehmen. Vor allem mit Nagelsmann soll es von Beginn an Reibungen gegeben haben - entsprechend sehen viele Beobachter hierin auch den Auslöser für die Freistellung.

Innerhalb der FCB-Belegschaft, so heißt es in dem Artikel, könne diese Form der Entlassung eines langjährigen Mitarbeiters, Verunsicherung auslösen. So mancher könnte sich fragen, ob ihm selbst - ohne unmittelbaren Auslöser - das Schicksal Tapalovics drohe. In jedem Fall habe sich Julian Nagelsmann mit seinem Willen durchsetzen können und wird allem Anschein nach als Torwarttrainer-Nachfolger seinen alten Hoffenheimer Vertrauten Michael Rechner installieren können.

Heute Abend im Pokal gegen Mainz gefragt

Ob und wie die strengere Haltung Nagelsmanns Früchte trägt, das kann man vielleicht schon am Mittwochabend (20.45 Uhr) beobachten. Im Rahmen des Achtelfinales des DFB-Pokals sind die Münchener dann nämlich beim FSV Mainz 05 gefragt. Auch wenn der Job des Bayern-Übungsleiters derzeit noch nicht gefährdet ist, ist klar: Alles andere als einen Sieg darf sich der FCB nicht erlauben, um die Stimmung in der Säbener Straße nicht weiter ins Wanken zu bringen.