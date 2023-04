Top-Trainer zu Gesprächen bei Chelsea – Nagelsmann weiter Favorit, muss er sich schnell entscheiden?

Ex-FCB-Coach vor England-Engagement

Nach der Trainerentlassung beim FC Chelsea ist Julian Nagelsmann offenbar Favorit auf den Posten als Chefcoach. Doch es gibt weitere Top-Kandidaten.

London - In den vergangenen Wochen drehte sich das Trainerkarussell bei den Topklubs in Europa. Erst wurde Julian Nagelsmann beim FC Bayern freigestellt, wenig später musste Antonio Conte bei Tottenham seinen Posten räumen. Nun entließ auch der FC Chelsea seinen Coach Graham Potter, die Gerüchteküche kocht folglich. Nagelsmann wird auch mit Chelsea in Verbindung gebracht. Doch er sollte sich wohl schnell entscheiden, denn ein anderer Coach wurde erst kürzlich bei den Londonern vorstellig.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Trainerlizenz: UEFA-Pro-Lizenz Profi-Trainerstationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern Beim FC Bayern zwischen: Juli 2021 und März 2023

Julian Nagelsmann: Nach Absage an Tottenham will ihn der FC Chelsea

Kurz nach der Freistellung von Julian Nagelsmann in München berichtete die englische Presse bereits von einem möglichen Wechsel zu den Tottenham Hotspurs. Dort stand der inzwischen entlassene Coach Conte vor dem Aus. Doch Nagelsmann sagte den Spurs laut Medienberichten ab, ein sofortiger Einstieg war ihm wohl etwas zu viel. Wie Bild berichtete, wollte er sein Aus bei den Bayern erst einmal verarbeiten.

Mit der Trainerentlassung beim FC Chelsea tut sich offenbar die nächste Möglichkeit für Nagelsmann auf. Dieser soll Favorit auf die Nachfolge von Potter sein, laut Sky laufen sogar schon Gespräche zwischen den Blues und dem Landsberger. Mit dem heutigen Bayern-Coach Thomas Tuchel sammelte der Premier-League-Klub bereits gute Erfahrungen mit einem deutschen Chefcoach an der Seitenlinie.

Transfer-Guru Romano: Auch Ex-Spanien-Coach Luis Enrique in Gesprächen mit Chelsea

Auch Transferexperte Fabrizio Romano, der Nagelsmanns Rauswurf bei den Bayern als Erster verkündet hatte, meldete sich nun zu den Chelsea-Gerüchten. Der Italiener berichtete jedoch von einem weiteren Kandidaten, der vor Gesprächen mit dem zweifachen Champions-League-Sieger stehen soll.

„Luis Enrique ist mit einem Vertreter in London eingetroffen, um mit Chelsea zu sprechen“, schrieb Romano am Mittwochvormittag auf Twitter. Der ehemalige spanische Nationaltrainer sei „zu hundert Prozent scharf auf den Chelsea-Job“, ergänzte der Sportjournalist, der alleine auf Twitter mehr als 14 Millionen Follower mit Informationen versorgt.

Nach FCB-Aus: Julian Nagelsmann weiterhin „Lieblingskandidat“ der Blues

Doch was bedeuten die Gespräche mit dem Ex-Barcelona-Trainer Luis Enrique konkret für Nagelsmann? Auch hierzu gab Romano Auskunft. „Chelsea wird auch die Gespräche mit Nagelsmann, dem Lieblingskandidaten, fortsetzen“, meinte er diesbezüglich.

Der FC Chelsea, der derzeit interimsmäßig von Potters bisherigem Assistenten Bruno Saltor betreut wird, will offenbar eine schnelle Lösung. Wie Sky berichtet, könnte sich Nagelsmann – anders als bei Tottenham – ebenfalls einen sofortigen Start bei Chelsea vorstellen. Nun hängt alles von den Gesprächen ab, möglicherweise muss der Ex-Bayern-Coach schon bald eine endgültige Entscheidung treffen.

Denn Chelsea soll neben Luis Enrique auch andere Kandidaten in der Hinterhand haben, dem Sender zufolge stehen auch Zinédine Zidane, Ex-PSG-Trainer Mauricio Pochettino und Eintracht Frankfurts Oliver Glasner auf der Liste des derzeitigen Elften der Premier League. (ajr)

