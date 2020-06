Größter FCB-Nachteil plötzlich ein Vorteil? Jürgen Klopp traut Bayern deswegen den Champions-League-Sieg zu 

Die Bayern präsentieren sich in der Rückrunde in Gala-Form. Der aktuelle Titelträger traut ihnen sogar den Titel in der Champions League zu.

ist 2020 in Top-Form. In allen Wettbewerben ist der Titel machbar.

Trainer Jürgen Klopp glaubt, dass die Münchner gute Chancen haben die Champions League zu gewinnen.

Liverpool - Die Bayern* sind im Jahr 2020 in einer überragenden Form. Noch kein einziges Spiel hat der Rekordmeister* bislang verloren. Nur das Unentschieden gegen RB Leipzig trübt die fast perfekte Bilanz. In der Bundesliga ist der achte Titelgewinn in Folge zum Greifen nahe. Im DFB-Pokal stehen die Münchner im Halbfinale und auch in der Champions League ist nach dem 3:0 Auswärtssieg gegen den FC Chelsea das Viertelfinale so gut wie sicher.

In den bislang 16 Spielen in diesem Jahr schoss der FCB 52 Tore und kassierte nur 11 Gegentreffer. Trainer Hansi Flick* hat das Team wieder auf Vordermann gebracht und holt aus dem Kader* das Maximum raus. Neben dem Double, dass der Verein fast schon gepachtet hat, ist dieses Jahr sogar der Champions-League-Titel wieder möglich.

Titelträger Jürgen Klopp traut dem FC Bayern den Champions-League-Sieg zu

Dieser Ansicht ist auch der amtierende Titelträger Jürgen Klopp. Der Trainer vom FC Liverpool traut den Bayern den Titel zu. „Die Bayern haben auch eine gute Chance. Sie sehen im Moment top aus, dass kann man sicher nicht anders sagen. Es läuft einigermaßen wie geschmiert und auch Verletzte kommen zurück“, sagte Klopp gegenüber dem TV-Sender Sky.

Der Trainer, der selbst mit seinen Teams schon in zahlreichen Final-Spielen um Pokale kämpfte, weiß, dass auch Glück dazugehört: „Das sieht alles sehr rund aus, aber so muss es natürlich bleiben. Um die großen Titel zu gewinnen, musst du auch Glück haben. Im Finale solltest du dann, wenn du so weit kommst, schon deine Top-Elf zur Verfügung haben. Das hatten irgendwie alle Champions-League-Sieger in den letzten Jahren und das ist relativ wichtig.“

Die Bundesliga* ist die erste große Liga, die nach dem Corona-bedingten Stopp* wieder den Betrieb aufgenommen hat. Sie wird deswegen auch schon früher zu Ende gespielt sein als die Premier League oder die Primera Division. Die Champions League wird aber erst ab dem 8. August wieder fortgesetzt. Womöglich findet das Final-Turnier sogar in Deutschland statt.

Einige sehen dadurch einen Wettbewerbsvorteil für die Teams der anderen Länder, weil sie nach dem Ende ihrer Ligen nicht eine so lange Pause haben und mehr im Rhythmus sind. Klopp sieht darin aber einen Vorteil für die Bayern: „Daher glaube ich, dass die Bayern die größte Chance haben, einfach weil, selbst wenn sich einer leicht verletzten sollte, kann er sich in der Zeit bis zur Champions League wieder auskurieren. Das könnte ein Vorteil sein, keine Frage. Inwieweit das dann wirklich so ist, das würde ich dann gerne abwarten wollen.“

Trotz der früheren Konkurrenz zu seiner BVB-Zeit würde er den Münchnern den Titel gönnen: „Aber von meiner Seite gibt es keine Einwände. Wenn die Bayern das Ding gewinnen: Herzlichen Glückwunsch“, sagte der 52-Jährige.

