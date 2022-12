„Erhöhten Angebot in letzter Sekunde“: Beinahe schnappte Bayern dem BVB Jude Bellingham weg

Von: Antonio José Riether

Jude Bellingham wechselte 2020 als 17-Jähriger zu Borussia Dortmund. Der FC Bayern ließ den Transfer beinahe noch platzen, wie sich der ehemalige CEO von Bellinghams Ex-Klub erinnert.

München - Jude Bellingham ist nach Erling Haaland wohl der nächste kommende Superstar, der den BVB in der nächsten Zeit verlassen wird. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wird mit vielen Topklubs in Europa in Verbindung gebracht, weshalb sich die Dortmunder vermutlich über eine hohe Ablöse freuen könnten, sollten sie ihn vor Vertragsende abgeben. Wie der CEO von Bellinghams Ex-Klub Birmingham City nun verriet, versuchte der FC Bayern dem BVB beim Transfer mit allen Mitteln dazwischenzufunken.

Jude Bellingham Geboren: 29.06.2003 in Stourbridge (England) Position: Zentrales Mittelfeld Beim BVB seit: Juli 2020 Länderspiele für England: 22 (1 Tor)

Jude Bellingham: FC Bayern probierte es mehrfach – Einladung zum Pokal-Finale 2019

Bei Birmingham City debütierte Jude Bellingham bereits mit 16 Jahren in der zweiten englischen Liga und ist bis heute der jüngste Torschütze in der Geschichte des Traditionsvereins. Schon vor seinen ersten Einsätzen im Profibereich war der heutige englische Nationalspieler in ganz England sowie in Deutschland gefragt.

Nach Informationen der Sport Bild signalisierte der FC Bayern bereits 2018 Interesse, damals war Bellingham 14 Jahre alt. Die Forderungen der Engländer waren demnach jedoch zu hoch, weshalb der Rekordmeister zunächst Abstand von einem Transfer genommen haben soll.

Ein Jahr später unternahm der FCB einen weiteren Versuch und lud Bellingham sowie dessen Mutter zum DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig im Mai 2019 nach Berlin ein, was Fotos belegen. Allerdings entschied sich die Spielerseite für einen Verbleib in Birmingham, wo sich Bellingham in seiner ersten Profisaison zum Leistungsträger entwickelte.

Jude Bellingham: Ex-Birmingham-CEO erinnert sich an die Hintergründe des Transfers

Im Sommer 2020 wechselte der zentrale Mittelfeldmann mit 17 Jahren schließlich nach Dortmund. Doch fast hätte der FC Bayern den Wechsel verhindert. Das erzählt zumindest Xuandong Ren, der damalige CEO von Birmingham City. In einem Gespräch mit der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo verriet der Chinese die Hintergründe zum Transferpoker um das Talent.

Wie heute waren auch damals große Klubs an Bellingham dran, Manchester United hatte laut Xuandong Ren sogar das meiste Geld geboten. Doch Dortmund machte kurz vor Saisonende noch das Rennen, auch wenn es bis zur letzten Sekunde spannend war.

Jude Bellingham: Kurz vor der Vertragsunterschrift funkte der FC Bayern dazwischen

Bis zum letzten Moment bemühten sich die Bayern, den Transfer noch in ihre Bahnen zu lenken, erinnert sich Xuandong Ren. „Am Tag, als er bei Dortmund unterschreiben wollte, erhielt ich einen Anruf von seinem Vater, der mich bat, die Vertragsunterzeichnung zu verschieben. Die Bayern haben versucht, das Angebot in letzter Minute zu erhöhen. Sie boten ihm eine hohe Bonuszahlung“, erzählte der ehemalige Verantwortliche des Championship-Klubs.

Allerdings habe Bellingham „das Geld nie an erste Stelle gesetzt“ und darauf bestanden, dass die Entscheidung über seinen Wechsel an eine möglichst gute sportliche Perspektive gebunden ist. Diese wurde ihm, wie so vielen Talenten zuvor, in Dortmund geboten. Seitdem entwickelte er sich zum absoluten Leistungsträger und ist heute so gefragt wie noch nie. (ajr)