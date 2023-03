Josha Vagnoman überraschend im DFB-Kader – was er zu seiner Nominierung sagt

Dass Josha Vagnoman bei den kommenden Länderspielen der DFB-Elf im Kader steht, kommt überraschend. Lesen Sie hier, was der Verteidiger zu seiner Nominierung sagt:

Josha Vagnoman ist die größte Überraschung im DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele. Der Rechtsverteidiger ist beim VfB Stuttgart meist nur Reservist - in der laufenden Saison stehen gerade einmal sieben Startelf-Einsätze für ihn zu Buche. HEIDELBERG24 verrät, was Josha Vagnoman zu seiner überraschenden DFB-Nominierung sagt.

Die DFB-Auswahl testet am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien.