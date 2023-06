Mourinhos Kinder: Tochter hat eigene Schmuck-Linie, Sohn spielte bei englischem Profiklub

Von: Alexander Kaindl

Er ist „The Special One“: José Mourinho. Über die Familie des erfolgreichen Fußballtrainers liest man selten. Doch auch die Kinder haben es in ihrem Leben schon zu etwas gebracht.

Budapest – Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballtrainer der Welt: José Mário dos Santos Félix Mourinho, kurz: José Mourinho. Am Mittwochabend stand er mit der AS Rom im Finale der Europa League und scheiterte am FC Sevilla. Doch was ist eigentlich über seine Kinder bekannt?

José Mário dos Santos Félix Mourinho Geboren: 26. Januar 1963 (Alter 60 Jahre), Setúbal, Portugal Erfolge (u. a.): Champions-League-Sieger, Europa-League-Sieger, Englischer Meister Stationen (u. a.): FC Porto, Inter Mailand, Real Madrid, FC Chelsea, Manchester United, AS Rom

Kinder von José Mourinho: Sohn José Junior und Tochter Matilde

Mourinho, 1960 in der portugiesischen 50.000-Einwohner-Stadt Setúbal geboren, ist seit 1989 mit Matilde Faria verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, die nach Vater und Mutter benannt wurden: Der Sohn trägt den Namen José Mario Mourinho Junior, die Tochter heißt Matilde Mourinho.

Matilde wurde 1996 geboren und ist damit vier Jahre älter als ihr Bruder. Beide stehen weit weniger in der Öffentlichkeit als ihr berühmter Vater, Tochter Matilde hat in ihren jungen Jahren aber auch schon einiges zustande gebracht: 2022 gründete sie die Schmuck-Linie „Matilde Jewellery“. Auf ihrem Instagram-Account hat sie immerhin mehr als 48.000 Follower (Stand: 31. Mai), der Kanal ihres Unternehmens hinkt da mit 26.000 noch ein wenig hinterher.

Tochter von José Mourinho: Matilde Mourinho hat eigene Schmuck-Linie

Auf der Homepage von „Matilde Jewellery“ heißt es unter anderem: „Ein Ring von meiner Mutter, ein Armband von meiner Großmutter; die ständige Erinnerung an meine Familie, ein Erbstück, unser Erbe. Das ist es, was Schmuck für mich schon immer war: ein persönlicher Talisman eines Augenblicks, eines Ortes, der Menschen in meinem Leben.“

Zu den Menschen in ihrem Leben gehört auch ihr jüngerer Bruder José Mario. Von ihm ist in den sozialen Netzwerken weit weniger zu finden. Aber: Dafür gibt es von ihm mehr Bilder auf dem Fußballplatz. Schließlich spielte Mourinho Junior sogar in der U18 des heutigen englischen Erstligisten FC Fulham.

José Mourinho und seine beiden Kinder: Seine Tochter Matilde und sein Sohn José Mario. © PA Images / Imago / Screenshot Instagram / Matilde Mourinho

José Mario Mourinho Junior: Einst Torhüter beim FC Fulham und bei Inter Mailand

Zuvor war er auch schon für Inter Mailand aktiv – zu der Zeit, als sein Vater dort Trainer war (2008 bis 2010). Nach der Phase bei Fulham (2013 bis 2017) wurde es aber still um den Torhüter. Informationen zum aktuellen Verein von Mourinhos Sohn gibt es nicht. (akl)