Fußballstar im Auto verbrannt - bewegender Moment nach Liverpools Finalsieg

Traurige Nachrichten aus dem spanischen Fußball: Der ehemalige Nationalspieler José Antonio Reyes verunglückte bei einem Autounfall tödlich. Auch zwei Neffen starben.

Der ehemalige Fußballspieler José Antonio Reyes ist bei einem Autounfall gestorben.

Der Tod des 35-Jährigen ist ein Schock für die Fußballwelt.

Reyes war spanischer Nationalspieler und lief unter anderem für Arsenal London, Real Madrid und FC Sevilla auf.

Update vom 2. Juni 2019: Auch inmitten der Jubelfeiern des FC Liverpool war das Schicksal von José Antonio Reyes präsent. Liverpools Alberto Moreno trug nach dem Schlusspfiff ein T-Shirt mit einem Foto, das Reyes und ihm aus Zeiten beim FC Sevilla zeigt. Sie waren von 2012 bis 2014 Teamkollegen. Vor dem Anpfiff des Finalspiels der Champions League gedachte das ganze Stadion dem tödlich verunglückten Ex-Nationalspieler Spaniens mit einer Schweigeminute.

In seiner Heimatstadt Utera bei Sevilla wurde eine Trauerbeflaggung für zwei Tage angeordnet. Am Sonntag wird der Sarg in Sevillas Estadio Sánchez Pizjuán aufgebahrt, damit die Fans Abschied nehmen können.

Reyes kam mit seinem Mercedes S550 von der Straße ab. Das Fahrzeug geriet in Brand. Der ehemalige Fußballspieler verbrannte im Wrack. Er wurde nur 35 Jahre alt. Auch zwei Cousins des Fußballers verloren durch den Unfall ihr Leben.

+ Liverpools Spieler Alberto Moreno (Bildmitte) trug ein T-Shirt mit einem Foto, das Reyes zeigt. So gedachte er seinem früheren Teamkollegen. © picture alliance/dpa / Jan Woitas

Jose Antonio Reyes stirbt bei Autounfall: Arsenal, Sevilla und Real Madrid trauern um Ex-Nationalspieler

Update von 16.54 Uhr: Bei dem tödlichen Unfall von Fußballprofi José Antonio Reyes sollen auch zwei Neffen des Spaniers ums Leben gekommen sein. Damit hätte keiner der drei Insassen das Unglück überlebt.

Der Unfall soll am Samstag gegen Mittag auf dem Heimweg vom Training auf der Autobahn A-376 passiert sein. Das Fahrzeug sei von der Straße abgekommen und in Brand geraten.

Update von 14.34 Uhr: Der spanische Verband hat der Bitte des aktuellen Klubs von José Antonio Reyes stattgegeben und die anstehende Zweitliga-Partie gegen den FC Cadiz abgesagt. UD Extremadura bedankt sich bei den Verantwortlichen für die Verlegung und das Verständnis, ob der tragischen Umstände.

Muy agradecidos a @rfef @LaLiga @Cadiz_CF por haber entendido la situación ante tan trágica noticia y acceder a nuestra petición de posponer el encuentro. https://t.co/pHVHD3X3LJ — EXTREMADURA UD (@EXT_UD) 1. Juni 2019

Erstmeldung, 13.52 Uhr: Spanischer Stürmer Reyes stirbt bei Autounfall

Utreta/Spanien - In Spanien war José Antonio Reyes über Jahre nicht aus der Fußballwelt wegzudenken. Er schnürte seine Schuhe für Espanol Barcelona, Benfica Lissabon, Atlético Madrid, Real Madrid sowie den FC Arsenal und selbstverständlich seinen Jugendverein FC Sevilla, der die traurige Nachricht vom Tod des 35-Jährigen bestätigen musste. Das Unglück soll sich wohl auf dem Heimweg von Sevilla in seine Heimatstadt Utrera ereignet haben.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1. Juni 2019

Insgesamt elf Jahre lang spielte Reyes für die Rot-Weißen aus dem Süden Spaniens. Doch seine erfolgreichste Zeit erlebte er in London. Bei den Gunners vom FC Arsenal wurde er Teil der legendären „Invincibles“, denen als bisher einziges englisches Team das Kunststück gelang, tatsächlich über eine komplette Saison ungeschlagen zu bleiben und so den Meistertitel einzutüten.

Fußballstar tot: José Antonio Reyes gewann viele große Titel

Neben der englischen Meisterschaft 2004 gewann Reyes fünfmal die Uefa-Europa-League und wurde zudem auch spanischer Meister 2007.

Real Madrid lockte den Spanier dann per Leihe zurück in sein Heimatland, ehe er nach Stationen bei Atletico und Benfica zu seinem Herzensverein Sevilla zurückkehrte. Nach einem kurzen Intermezzo beim chinesischen Klub XJ T. Leopard war er erst in diesem Winter zum zweiten Mal nach Europa zurückgekehrt und ließ seine Karriere beim Zweitligisten Extremadura ausklingen.

Nun starb er bei einem Autounfall.