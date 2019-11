Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist für die EM 2020 qualifiziert. Nun ist auch klar, wo die Gruppenspiele steigen - der DFB jubelt.

Deutschland hat sich für die Fußball-Europameisterschaft 2020 qualifiziert.

qualifiziert. Die EM findet in zwölf Ländern statt, auch in Deutschland .

. Nun ist klar: Die DFB-Elf bestreitet alle Gruppenspiele in München.

Frankfurt/München - Starker Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Mit einem 6:1-Sieg über Nordirland beendete die Elf von Bundestrainer Joachim Löw die Qualifikation. Nach der Gala in Frankfurt war dem Weltmeister von 2014 auch der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.

Nach dem Erfolg, bei dem vor allem Serge Gnabry aufdrehte, gab es eine weitere Nachricht, die die Verantwortlichen freuen dürfte: Deutschland darf alle drei Gruppenspiele bei der EM 2020 in München bestreiten.

EM 2020: Deutschland spielt alle drei Partien in der Gruppenphase in München

Dadurch, dass sich Ungarn am Dienstagabend ni cht direkt für die EM qualifiziert hat, darf die DFB-Auswahl alle drei Vorrundenspiele in der Münchner Arena austragen. „Das wird für uns wie eine Heim-EM in der Gruppenphase“, sagte Leon Goretzka. Sein Bayern-Teamkollege Joshua Kimmich fand es „richtig cool für uns. Das ist überragend“.

Bundestrainer Löw meinte: „Das ist natürlich ein Vorteil. Da kann man jetzt planen und muss nicht reisen.“ Doch warum ist schon vor der Auslosung der EM-Gruppenphase, die am 30. November stattfindet, klar, wo die Deutschen spielen? Grund ist der komplizierte Modus. Bei der Jubiläums-Euro gibt es gleich zwölf Gastgeber-Länder. Sofern sich eine Nation für das Turnier qualifiziert hat, soll es auch die Chance haben, Spiele im eigenen Land zu bestreiten.

EM 2020: München als Austragungsort für deutsche Gruppenspiele

Die Gruppe F trägt ihre Partien in München und der ungarischen Hauptstadt Budapest aus. Deutschland und Ungarn sind für diese Gruppe also gesetzt - falls man sich qualifiziert. Bei der DFB-Elf ist das bereits seit Samstagabend sicher, Ungarn muss nach der 0:2-Pleite gegen Wales vom Dienstag aber noch zittern - es geht in die Playoffs.

Hätten sich die Ungarn direkt qualifiziert, dann hätte das Los entscheiden müssen, wo das direkte Duell der beiden Nationen stattfindet. So ist aber vorab klar, dass die DFB-Elf auch das dritte Gruppenspiel in München bestreitet - zwei Partien wären ohnehin schon sicher in der Allianz Arena gewesen.

EM 2020: Deutschland freut sich auf Gruppenspiele in München

Neben den drei Gruppenspielen steigt ein Viertelfinale in München. Ansonsten finden keine weiteren Spiele auf deutschem Terrain statt. Wie kommt man an Tickets? Diese Frage beantworten wir hier. Alle weiteren Informationen zur paneuropäischen EM 2020 sind bei tz.de* gesammelt.

akl

