Bericht: Joachim Löw ist Trainerkandidat bei Top-Nation – Konkurrenz um den Job wäre namhaft

Von: Patrick Mayer

Momentan ohne Job: Ex-Bundestrainer Joachim Löw (li.), hier mit Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in Berlin. © IMAGO / Beautiful Sports

Hat Ex-Bundestrainer Joachim Löw bald einen neuen Job? Laut einem Bericht interessiert sich der belgische Verband für den Weltmeister-Trainer von 2014. Auch andere große Namen werden gehandelt.

München/Freiburg - Mittlerweile rund eineinhalb Jahre ist es her, dass Joachim Löw beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) seinen Job als Bundestrainer zur Verfügung stellte – nach 15 Jahren. Unvergessen ist der Weltmeistertitel mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien.

Joachim Löw: Ex-Bundestrainer hat seit der Fußball-EM 2021 keinen Job

In Erinnerung blieb aber auch, wie sich Löw am Ende seiner Amtszeit regelrecht an seinen Posten klammerte, obwohl die Kritik an seiner Arbeit unüberhörbar geworden war. Nach der vermasselten Fußball-EM 2021 trat er schließlich zurück. Nach einer längeren Auszeit könnte der 62-jährige Südbadener bald einen neuen Trainer-Job übernehmen.

Konkret: Laut Sport1 berichtet die belgische Zeitung Het Nieuwsblad von einem angeblichen Interesse des belgischen Verbands an Joachim Löw. Die „Roten Teufel“ suchen seit Wochen einen Nachfolger für Roberto Martinez, der unmittelbar nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM 2022 als Nationalcoach zurückgetreten war.

Die Belgier hatten in Gruppe F zwar knapp 1:0 gegen Kanada um Alphonso Davies vom FC Bayern gewonnen. Nach einem 0:2 gegen den späteren Halbfinalisten Marokko und einem 0:0 gegen den WM-Dritten Kroatien war im Emirat jedoch früh Endstation.

Joachim Löw: Ist der Ex-Bundestrainer ein Kandidat für Belgien?

Zu wenig für eine Top-Nation, die immerhin auf Superstars wie Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Real Madrid) und Romelu Lukaku (FC Chelsea/Leihe zu Inter Mailand) zurückgreifen kann. Besagter „Goldenen Generation“ hatten die Fans in der Heimat eigentlich einen Titel zugetraut.

Name: Joachim „Jogi“ Löw geboren: 3. Februar 1960 in Schönau im Schwarzwald Klubs als Spieler: SC Freiburg, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC Spiele als Spieler: 52 x Bundesliga, 181 x 2. Bundesliga Erfolg als Klub-Trainer: DFB-Pokalsieg 1997 und Finale im Europapokal der Pokalsieger 1998 mit dem VfB Stuttgart, Österreichischer Meister 2002 mit dem FC Tirol Innsbruck Bundestrainer: 2006 bis 2021 Erfolge als Bundestrainer: Vize-Europameister 2008, WM-Titel 2014, Confed-Cup-Sieg 2017

Der nächste Anlauf wäre wohl die Fußball-EM 2024 in Deutschland, deren Eröffnungsspiel am 14. Juni in der Münchner Allianz Arena stattfindet. Belgien trifft in der EM-Qualifikation (ab 24. März) auf Österreich, Schweden, Aserbaidschan und Estland. Mit Joachim Löw? „Ich spüre wieder eine Motivation, wenn ich jetzt Fußball sehe – ein paar Monate war das nicht der Fall. Wenn ich das Gefühl habe, eine Aufgabe würde mich reizen, bin ich bereit. Ich habe schon die Intention, wieder eine Aufgabe zu übernehmen“, erklärte der einstige Bundesliga-Trainer des VfB Stuttgart (1996 bis 1998) im November dem Kicker.

Joachim Löw: Taskforce berät über Job des belgischen Nationaltrainers

Jetzt könnte sich eine reizvolle Aufgabe anbahnen. Laut der Zeitung Het Nieuwsblad kommt an diesem Donnerstag (26. Januar) und am Freitag eine Taskforce des belgischen Fußball-Verbandes zusammen, um sich über den Trainerposten zu beraten. Kandidaten sollen demnach auch Mauricio Pochettino (einst Tottenham Hotspur und Paris Saint-Germain) sowie Andre Villas-Boas (früher FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Olympique Marseille) sein. Es wird spannend. (pm)