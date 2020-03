Bayern-Star droht auf Schalke auszufallen - bringt Hansi Flick nie dagewesene Innenverteidigung?

Der FC Bayern München muss im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Schalke vermutlich auf Jerome Boateng verzichten. Wählt Trainer Hansi Flick eine spektakuläre Variante für die Abwehrmitte?

Der FC Bayern muss am Dienstag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Schalke ran.

muss am Dienstag (20.45 Uhr) im beim ran. Jerome Boateng droht vor dem Pokal -Kracher in Gelsenkirchen auszufallen.

droht vor dem -Kracher in Gelsenkirchen auszufallen. Ersatz-KandidatLucas Hernández hat laut Hansi Flick wieder Probleme.

München - Personalsorgen im Kader des FC Bayern*.

Robert Lewandowski fällt mit einer Verletzung am Schienbein bekanntlich wochenlang aus. Jetzt muss Trainer Hansi Flick wohl auch in der Abwehr umplanen.

FC Bayern im DFB-Pokal: Fällt Jerome Boateng aus?

Denn: Jerome Boateng droht für das DFB-Pokal-Viertelfinale der Münchner am Dienstag beim FC Schalke (20.45 Uhr, hier im Live-Ticker) auszufallen. Das teilte Flick auf der Pressekonferenz an der Säbener Straße mit.

Hansi #Flick zum Personal: "Kingsley #Coman ist im Soll und wird in den nächsten Tagen laufen. Am Sonntag kann er eventuell dabei sein. @JB17Official hat einen Magen-Darm-Infekt und wird heute nicht mit dem Team reisen, aber morgen eventuell nachkommen. "#S04FCB pic.twitter.com/B89inaegSf — FC Bayern München (@FCBayern) March 2, 2020

Demnach habe der Weltmeister Magen-Darm-Probleme. „Er hat Magen-Darm, kann heute nicht mit der Mannschaft anreisen. Wenn das, was der Arzt gesagt hat, dass es morgen wieder besser ist, eintritt, kann er nachreisen“, erklärte Coach Flick.

FC Bayern: Lucas Hernández wohl kein Ersatz für Jerome Boateng

Boateng, am Anfang der Saison unter Ex-Trainer Niko Kovac nicht mal mehr zweite Wahl, ist durch die Langzeitverletzung von Abwehrchef Niklas Süle (Kreuzbandriss) und die immer wiederkehrenden Beschwerden bei Lucas Hernández plötzlich wieder Stammverteidiger.

„Joshua Kimmich kann die Position auch spielen“, erklärte Flick: „Lucas hat immer wieder Probleme, deswegen müssen wir schauen, dass wir ihn nicht zu früh einsetzen und Schritt für Schritt wieder aufbauen.“

FC Bayern im DFB-Pokal: Bringt Hansi Flick eine spektakuläre Abwehrmitte?

Hieße also: Flick könnte auf die spektakuläre Variante setzen, Kimmich und David Alaba in der Abwehrmitte spielen zu lassen.

Eine weitere Option wäre: Alaba und Benjamin Pavard in der Innenverteidigung und Kimmich rechts hinten. Oder Leihspieler Alavaro Odriozola (Real Madrid) darf als Rechtsverteidiger von Anfang an ran.

Routinier

Javi Martinez

kommt als

Boateng

-Ersatz wohl nicht in Frage: „Javi ist noch nicht bei einhundert Prozent. Deswegen ist es immer so eine Sache, ihn von Anfang an spielen zu lassen. Er ist zumindest eine Option.“

Nach dem Eklat um FCB-Ultras in Hoffenheim, ob es auch beim DFB-Pokal-Spiel des FCB gegen Schalke 04 am Dienstag (hier geht es zum Live-Ticker) zu einem Eklat kommt.