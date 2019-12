FC Bayern-Star will offenbar wechseln: Ist ein Winter-Abgang schon im Gespräch?

Jerome Boateng blickt beim FC Bayern München in eine ungewisse Zukunft. Wird der 31-Jährige den deutschen Rekordmeister im Winter verlassen.

München - Spätestens seit der Verpflichtung von Lucas Hernandez ist Jerome Boateng beim FC Bayern München endgültig in die zweite Reihe gerutscht. Schon in der vergangenen Saison wurde klar, dass Niklas Süle die Nummer eins in der Innenverteidigung ist. Mats Hummels undJerome Boateng stritten sich um den Platz neben dem 24-Jährigen. Erster verabschiedete sich bereits im Sommer aus München und kehrte zu seiner alten Liebe nach Dortmund zurück, aber auch Boateng liebäugelte wohl immer wieder mit einem Abgang aus München, blieb am Ende aber doch in der Landeshauptstadt - als Ersatzspieler.

FC Bayern München: Trotz vielen Verletzungen - Boateng nur noch zweite Wahl

Auch nach den Verletzungen von Hernandez und Süle kommt der 31-Jährige nicht wirklich über den Stand eines Ersatzspielers hinaus. Unter Kovac-Nachfolger Hans-Dieter Flick erhielten zuletzt sogar Mittelfeldspieler Javi Martinez oder Linksverteidiger David Alaba den Vorzug in der Abwehrmitte. Am Samstag gegen Bremen stand Boateng zwar in der Startaufstellung, glänzte beim zwischenzeitlichen 0:1-Treffer von Milot Rashica aber vor allem mit fehlender Geschwindigkeit. Nach 45 Minuten war dann Schluss für den 31-Jährigen und Flick schenkte Benjamin Pavard größeres Vertrauen als dem deutschen Weltmeister.

Klar also, dass Jerome Boateng wohl alles andere als zufrieden mit seiner Position im Verein ist und das kommende Transferfenster im Winter eine weitere Möglichkeit für den Ex-Nationalspieler bietet, den Absprung aus München zu wagen. Nach Informationen der SZ könnte der Wechsel-Wille von Boateng sogar so groß sein, wie selten zuvor.

Demnach soll sich der Berater des Innenverteidigers - Fali Ramadani - bereits vor mehreren Wochen mit Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic getroffen haben, um über die Zukunft seines Schützlings zu sprechen.

Jerome Boateng vor dem Absprung beim FC Bayern? Weltmeister fühlt sich ungerecht behandelt

Boateng wolle den Klub bereits seit über einem Jahr verlassen und fühle sich von den Offiziellen ungerecht behandelt, allen voran von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß.

Deswegen ist davon auszugehen, dass der 31-Jährige auch im Winter auf einen Abgang drängen könnte und nach achteinhalb Jahren einen Schlussstrich unter das Kapitel FC Bayern zu ziehen. Ob die Münchner jedoch dieses Mal den Wünschen des Innenverteidigers entsprechen werden, bleibt abzuwarten.

Niklas Süle (Kreuzbandriss) wird voraussichtlich erst Anfang Mai wieder verfügbar und auch bei Lucas Hernandez (Innenbandriss) scheint ein Einsatz vor Februar 2020 unwahrscheinlich. Bei einem Abgang von Boateng im Winter würde der FC Bayern dann also mit lediglich zwei nominellen Innenverteidigern im Kader dastehen.

Benjamin Pavard, der unter Flick hauptsächlich die rechte Abwehrseite beackern durfte und der 19-jährige Lars-Lukas Mai, der in dieser Saison noch auf erste Spielminuten bei den Profis wartet. Hinzukommen die angesprochenen Aushilfs-Innenverteidiger Alaba und Martinez. Die Münchner würden also ein nicht zu unterschätzendes Risiko eingehen, wenn sie Boateng im Winter ziehen lassen würden.

Während Boateng angeblich seinen Abgang aus München forciert, soll sich der FC Bayern neben Leroy Sané von Manchester City um einen weiteren deutschen Nationalspieler bemühen: Benjamin Henrichs von der AS Monaco.

