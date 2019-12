Geht FC-Bayern-Star im Winter? Flick-Aussage klingt nicht, als wolle man ihn noch halten

Verlässt Jerome Boateng den FC Bayern München im Winter? Aussagen von Trainer Hansi Flick klingen nicht danach, als wolle man den Innenverteidiger halten.

Jerome Boateng will den FC Bayern München schon lange verlassen.

will den schon lange verlassen. Angeblich will der FC Arsenal den Ex-Nationalspieler im Winter verpflichten.

den Ex-Nationalspieler im Winter verpflichten. Trainer Hansi Flick will dem Innenverteidiger keine Steine in den Weg legen.

Update vom 30. Dezember 2019: Jerome Boateng liebäugelt seit Längerem mit einem Abgang beim FC Bayern. Auch wegen der Verletzungsmisere mit Niklas Süle und Lucas Hernandez kam ein Transfer bislang nicht zustande. Süle wird noch lange fehlen, und bei Hernandez will man beim Rekordmeister nichts überstürzen.

Verlängert sich dessen „Leidenszeit“ deshalb womöglich doch nochmal um ein halbes Jahr? Oder forciert der neue Berater von Boateng einen Wechsel im Winter, wie tz.de* schreibt?

Aussagen von Trainer Hansi Flick klingen zumindest nicht danach, dass man Boateng unbedingt halten will. Er habe gegen Wolfsburg gezeigt, „dass er die Qualität hat, bei Bayern zu spielen. Aber die Entscheidung über seine Zukunft muss Jerome treffen, weil es seine Karriere ist“, sagte der Trainer dem kicker. Flick betonte, dass er „mit ihm immer gut klar“ komme. Sein Job sei es, alles zu tun, „damit die beiden (Javi Martinez und Jerome Boateng, Anm. d. Red.) topfit werden und ihre volle Leistung bringen können.“

Erstmeldung: England-Riese will Jerome Boateng: Bereitet er sich hier schon auf seinen Wechsel vor?

München/London/Dubai - Er sei ein „Fremdkörper“, meinte Ex-Präsident Uli Hoeneß im Mai. In dieser Bundesliga-Saison kam Jerome Boateng angesichts der Verletzungsmisere beimFC Bayern zumindest auf 15 Pflichtspiele. Und dennoch war schon zum Ende der Hinrunde zu vernehmen, dass der Weltmeister München in dieser Transferphase (ab 2. Januar) nun doch endlich verlassen will.

Jerome Boateng: FC Bayern hat Verletzungssorgen in der Abwehr

Doch lassen die Bayern ob der Ausfälle von Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Lucas Hernández (Innenbandriss Sprunggelenk) den 31-jährigen Innenverteidiger in diesem Winter auch wirklich gehen? Und wenn ja, ab welcher Ablöse wären sie gesprächsbereit?

Wie der englische „Daily Star“ nun berichtet, beschäftigt sich der FC Arsenal mit einem möglichen Transfer des ehemaligen deutschen Nationalspielers.

Die Londoner haben in dieser Saison mit erheblichen Abwehrproblemen zu kämpfen, spielen insgesamt eine mäßige Saison.

Jerome Boateng: Der FC Arsenal soll Interesse zeigen

Während des Premier-League-Derbys gegen den FC Chelsea verletzte sich dann auch noch Abwehrmann Calum Chambers, der als Innenverteidiger auflief. Er wurde durch den deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi ersetzt, der bei den „Gunners“ jedoch keine große Rolle mehr spielt.

Alles Argumente pro Boateng? Der Routinier überraschte zumindest auf Instagram, wo er ein Video von individuellen Trainingseinheiten in Dubai postete. Arbeit statt Urlaub! Und das eine Woche bevor der FC Bayern ins Trainingslager nach Doha/Katar startet.

FC Bayern: Wechselt Jerome Boateng in die Premier League?

Oder geht es für Boateng stattdessen nach England? Beim FC Arsenal hat jüngst Mikel Arteta als Trainer übernommen, der frühere Assistent von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola, der plötzlich wieder zum Thema in München wird, während Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) in der Trainer-Frage wohl (vorerst) endgültig vom Transfermarkt ist.

Die Transfer-Zeit ist nicht weit - und offenbar könnte doch Bewegung in den Kader des FC Bayern kommen.

Während die Zukunft von Jerome Boateng offen ist, gibt es ein irres Transfergerücht aus Spanien zum FC Bayern. Der einstige Münchner Emre Can wechselt dagegen wohl aus Italien nach Frankreich. Und Thema bleibt auch weiterhin eine Sommerverpflichtung des FCB.

Neues FC-Bayern-Heimtrikot der Saison 2020/2021 im Netz aufgetaucht.



