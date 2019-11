Jahreshauptversammlung im Live-Ticker: Hoeneß-Abschied unter Tränen - Vereins-Legende als neuer Trainer?

Der FC Bayern München lädt heute zur JHV 2019 ein. Im Fokus der Jahreshauptversammlung steht der Abschied von Uli Hoeneß. Wir berichten im Live-Ticker.

Am heutigen Freitag findet ab 19 Uhr die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München statt.

statt. Im Fokus: Der Abschied von Präsident Uli Hoeneß .

. Wir begleiten die JHV 2019 im Live-Ticker.

20.49 Uhr: Rummenigge lobt die Arbeit von Hasan Salihamidzic: „Er gibt jeden Tag 100 Prozent für den FC Bayern. Er tut alles, damit unsere Profis erfolgreich Fußball spielen.“

20.47 Uhr: Zum aktuellen Team sagt der Vorstandsvorsitzende: „Wir haben unseren Kader weiter auf höchstem Niveau verjüngt, und vor allem in Lucas Hernandez und Benjamin Pavard zwei weltmeisterliche Verstärkungen bekommen.“

20.45 Uhr: Nun spricht Rummenigge über Mats Hummels, in der Halle ertönt von einem Mitglied ein hämisches „Pfui.“ sowie vereinzelt Pfiffe: Rummenigge erklärt: „Es war Mats, der uns um die Freigabe gebeten hat. Wir haben seinem Wunsch entsprochen. Zudem möchte ich anmerken, dass das Angebot der Dortmunder außerordentlich gut war, wir konnten das allein schon auch aus wirtschaftlichen Gründen kaum ausschlagen. Ich möchte mich bei Mats ausdrücklich für drei erfolgreiche Jahre bedanken.“

20.44 Uhr: Auch Rafinha, der „Beste Kabinen-DJ, den wir je hatten, wird dankend verabschiedet.“

20.43 Uhr: Wer wird neuer Trainer beim FC Bayern? Rummenigge hat einen Gedanken, der viel Applaus in der Halle erntet: „Lieber Arjen, du bist ja momentan Jugend-Trainer. Vielleicht sehen wir dich ja auch mal beim FC Bayern, wenn du die nötigen Erfahrungen gesammelt hast.“

20.39 Uhr: Nun verabschiedet Rummenigge Arjen Robben und Franck Ribery: „„Diese zwei Burschen, Franck und Arjen, haben eine Dekade beim FC Bayern geprägt – die erfolgreichste in der Geschichte des Vereins.“ Es folgt sofort Applaus.

20.37 Uhr: Dankende Worte an Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac: „Ich darf der Mannschaft und dem ganzen Trainerteam um Niko Kovac herzlich zum Double gratulieren.“

20.36 Uhr: Dass Abschneiden in der Champions League sei hingegen nicht zufriedenstellend gewesen. „Im Rückspiel gegen Liverpool waren wir nicht mutig und offensiv genug – so hatten wir gegen den späteren Champions League-Sieger keine Chance.“

20.35 Uhr: Rummenigge stellt den Saisonendspurt der vergangenen Saison mit dem Gewinn des Doubles in den Vordergrund: „Der extreme Wille und starke Charakter unserer Mannschaft gab einmal mehr den Ausschlag. Der Zieleinlauf in der Meisterschaft war emotional und spannend wie lange nicht. Und zum Finale liefen unsere Spieler zur Galaform auf.“

20.33 Uhr: TOP fünf, Karl-Heinz Rummenigge beginnt nun mit seinem Bericht des Vorstandsvorsitzenden.

20.30 Uhr: Bei 20 Nein-Stimmen sowie acht Enthaltungen wurde das Präsidium mit überwältigender Mehrheit entlastet.

Bayern-Jahreshauptversammlung: Weitaus weniger Mitglieder als erwartet

20.27 Uhr: Während die erste Abstimmung läuft, zeigt ein Blick auf die anwesenden Mitglieder, dass weniger Bayern-Fans als erwartet gekommen sind - 6.091 stimmberechtigte Mitglieder haben den Weg in die Olympiahalle gefunden.

20.24 Uhr: Das ging schnell, weiter geht es mit TOP vier, der Entlastung des Vorstandes und damit der ersten Abstimmung des Abends.

20.22 Uhr: Etwas nüchtern folgt Tagesordnungspunkt drei, dem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss.

20.20 Uhr: In der Olympiahalle ertönt „Uli Hoeneß, du bist der beste Mann“ - der 67-Jährige genießt den Zuspruch der Fans sichtlich.

20.19 Uhr: Die besondere Verbindung zwischen Hoeneß und dem FC Bayern wird abermals durch die innige Umarmung des scheidenden Präsidenten mit Bayern-Legende Ribery deutlich. Hoeneß: „Vielen Dank für diese Zuneigung. Franck Ribery ist der beste Beweis, dass Dankbarkeit in dieser Gesellschaft noch etwas wert ist.“

20.18 Uhr: Ribery kommt auf die Bühne und überreicht Hoeneß ein gerahmtes Bild. Auch Hoeneß' Frau Susi steht auf dem Podium und bekommt Blumen. Der Applaus will nicht enden.

Jahreshauptversammlung: Hoeneß sagt Servus: „Das war's. ich habe fertig. Danke!“

20.17 Uhr: „Das war's. ich habe fertig. Danke!“ Die Hoeneß-Rede ist vorbei, es folgen tosender Applaus und stehende Ovationen.

20.16 Uhr: Nun äußert sich der Bayern-Macher zu seinen Zukunftsplänen: „Ich habe noch keine Idee, aber wenn ich mir über die Zukunft Gedanken mache, werde ich bestimmt etwas Soziales machen und noch mehr persönlich in diese Richtung arbeiten.“

20.15 Uhr: „Wenn ich vom FC Bayern träume, denke ich, das ist so ein Tanker, der auf dem Weltmeer gleitet, möglichst nicht mit Schweröl, ohne Container an Bord. 293000 Mitglieder sind auf dem Schiff, Millionen Fans in den Beibooten. Und dieser Tanker muss immer geradeaus fahren. Nicht nach links schauen und schon gar nicht nach rechts.“ Nach diesem Appel hallt starker Applaus durch die Halle.

20.13 Uhr: Seinem designierten Nachfolger blickt Hoeneß äußerst zuversichtlich entgegen: „Es ist eine wunderbare Sache, dass wir für den Posten des Präsidenten eine Persönlichkeit wie Herbert Hainer gefunden haben.“

20.11 Uhr: Hoeneß lobt einmal mehr die Arbeit Hasan Salihamidzics. mit Alphonso Davies etwa „hat der Hasan ein richtiges Juwel für ein Schnäppchen nach München“ holen können.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: „Schwindsüchtige“ Löwen - 1860 bekommt Fett weg

20.09 Uhr: Nachdem zuvor Borussia Dortmund einen Seitenhieb einstecken musste, ist nun der Lokalrivale dran: „Es war immer unser Traum, ein eigenes Stadion zu haben - Die Allianz Arena! Zu Beginn mussten wir ja, von der Stadt gezwungen, mit einem schwindsüchtigen Partner (1860 München, d. Red.) leben. Als die gewichen sind, dann haben wir angefangen, wie die Made im Speck zu leben.“

20.07 Uhr: Hoeneß spricht über seine Manager-Anfänge: „Wir hatten 7 Millionen Mark Schulden, 20 Millionen Mark Umsatz, 20 Mitarbeiter. Das große Glück war: Wir hatten Karl-Heinz Rummenigge. Denn den konnte ich nach Mailand verkaufen. Für die damals sagenhafte Summe von elf Millionen. Wir hatten keine Schulden mehr. Ich habe für zwei Millionen Mark Lothar Matthäus aus Gladbach geholt, Roland Wohlfahrt für eine Million aus Duisburg.“

20.05 Uhr: „Ich möchte ein bisschen reflektieren über fast 50 Jahre, die ich nun in diesem Verein bin.“ Hoeneß spricht übrigens frei und wie angekündigt ohne Manuskript.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Hoeneß erlaubt sich Spitze gegen den BVB

20.04 Uhr: Hoeneß spricht zunächst vom furiosen Bundesliga-Spiel gegen den BVB und lobt den aktuellen Interimstrainer: „Hansi Flick, unsere Mannschaft hat Borussia Dortmund attackiert, dominiert und am Ende deklassiert - das hat mir gut gefallen.“

20.03 Uhr: Es folgt die Abschieds-Rede von Uli Hoeneß.

20.02 Uhr: Walter Mennekes Rede endet emotional: „Uli, du bist für mich der Macher, der den weltbesten Fußballklub formte. Du bist für mich der Manager, dessen Netzwerk für uns unverzichtbar bleibt. DU bist der Mann, der hilft, wo es zu helfen gilt. Du bist der Freund, dem ich so viel verdanke. Schade, dass du gehst, es war mir eine Ehre.“

19.55 Uhr: Wann spricht Uli Hoeneß? Mennekes erklärte vor seinem Bericht: „Die Tagesordnung ist lang. Ich fasse mich kurz.“ - hat allerdings weiterhin das Wort. Auf die Abschiedsrede des Bayern-Machers muss noch gewartet werden.

19.46 Uhr: Die Olympiahalle ist übrigens gut gefüllt, allerdings nicht restlos besetzt.

19.39 Uhr: Menneke legt den Fokus auf das sportliche Abschneiden der einzelnen Abteilungen wie beispielsweise Schach, Handball oder Tischtennis: „Wir sind stolz auf über 1800 aktive Sportler.“

19.36 Uhr: Dr. Dieter Mayers Rede ist zu Ende: „Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit und die Treue zum besten Verein der Welt.“ Nun folgt der Bericht des 2. Vizepräsidenten, Walter Mennekes.

19.31 Uhr: Der 1. Vizepräsident geht nun auf die zahlreichen Erfolge der Basketballabteilung ein, spricht aber auch Negatives an: „Der Audi Dome (Spielstätte der Basketballer, d. Red.) ist leider weiterhin unsere finanzielle Baustelle.“ Sanierungs-, Modernisierungs- sowie diverse Sicherheitsmaßnahmen bitten die Münchner stetig zur Kasse.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: „Verein ist sehr gut aufgestellt“

19.26 Uhr: Die finanzielle Bilanz weist ein Eigenkapital von mehr als 124 Millionen Euro auf, was einer Steigerung zum Vorjahr entspricht. Dementsprechend blickt Mayer zuversichtlich in Richtung Zukunft: „ich gehe davon aus, dass der Verein für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt ist.“

19.23 Uhr: Die FC Bayern AG bleibt Hauptsponsor der Roten, Mayer spricht insgesamt von einem „hervorragenden Ergebnis, mit dem wir alle sehr zufrieden sein können.“

19.19 Uhr: Aktuell läuft der Bericht des 1. Vizepräsidenten, Dr. Dieter Mayer, in dem es vornehmlich um die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres geht.

Im Bericht des 1. Vizepräsidenten, Dr. Dieter Mayer, geht es vorwiegend um die Zahlen des Vereins.



Er zeigt sich sehr zufrieden:

19.15 Uhr: Auch Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic ernten ordentlich Applaus.

19.13 Uhr: Applaus in der Olympiahalle - Oliver Kahn wird begrüßt. Hoeneß schmunzelnd: „Da hast du viel Arbeit vor dir, um diese Vorschusslorbeeren zu erfüllen.“

19.09 Uhr: Hoeneß erklärt, dass er zunächst die Begrüßung vornehmen und später zu seiner eigentlichen Rede übergehen möchte.

19.08 Uhr: Hoeneß begrüßt die drei äußerst herzlich: „Vielen Dank für diesen wunderschönen Empfang und vielen Dank für diese Überraschung. Es war eine großartige Idee solche Legenden mit den Pokalen einlaufen zu lassen.“

19.07 Uhr: „Robbery“ und Marko Pesic, Geschäftsführer der Basketballer, betreten die Halle - und präsentieren die Titel der vergangenen Saison. Es folgen innige Umarmungen sowie kurze „Ribery“-Sprechchöre.

Jahreshauptversammlung im Live-Ticker: Emotionale Szenen - Hoeneß kämpft mit den Tränen

19.05 Uhr: „Irgendwann müssen wir anfangen“ - Hoeneß unterbricht den Applaus, es folgen „Uli Hoeneß“-Sprechchöre aus der ganzen Halle. Der 67-Jährige reagiert erneut sehr emotional.

19.03 Uhr: Emotionale Szenen in der Olympiahalle. Hoeneß steht am Rednerpult, sämtliche Bayern-Fans erheben sich zum tosenden Applaus. Der scheidende Präsident kämpft mit den Tränen.

+ Emotionale Szenen im Münchner Olympiapark. Uli Hoeneß ist sichtlich berührt. © dpa / Sven Hoppe 19.01 Uhr: Die Jahreshauptversammlung läuft. An Tagesordnungspunkt 1 steht der „Bericht des Präsidiums“ - Uli Hoeneß wird also gleich seine letzte Rede halten. Später werden zudem die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres vorgestellt - bei uns finden sie diese bereits im Vorfeld.

19 Uhr: Vor Hoeneß' letzter Rede wird ein Highlight-Video der vergangenen Saison gezeigt. Dabei geht es nicht nur um die Profis, sondern auch um die kleinen Bayern, das Frauen-Team sowie die Basketballer.

18.57 Uhr: Das Präsidium und der Vorstand des FC Bayern betreten zum „Stern des Südens“ das Podium - angeführt von Uli Hoeneß.

18.43 Uhr: Heute endet die fast 49-jährige Ära von Uli Hoeneß. Der Macher des FC Bayern war an der Säbener Straße in verschiedenen Positionen tätig - als Spieler, Manager und Präsident. Nun zieht sich der 67-Jährige zurück. Zum richtigen Zeitpunkt? Stimmen Sie ab.

18.30 Uhr: In einer halben Stunde geht es los. Die Olympiahalle wird unterdessen immer voller und voller. Theoretisch hätten 15.000 Personen in ihr Platz - ob dieses Limit erreicht wird? Etwa 10.000 Bayern-Fans werden momentan erwartet.

Jahreshauptversmamlung FC Bayern: Besonderes Überraschungsduo

18.13 Uhr: In weniger als einer Stunde beginnt in der Münchner Olympiahalle die Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Geladen sind alle volljährigen Mitglieder des deutschen Rekordmeisters. Hinzukommen könnte zudem ein prominenter Überraschungsgast.

Denn nach tz-Informationen werden zudem zwei besondere Überraschungsgäste bei Hoeneß' letzter Rede mit dabei sein - Franck Ribery und Arjen Robben. Die beiden Pubikumslieblinge prägten das Bayern-Spiel dieses Jahrzehnts maßgeblich und haben bei den Fans auch nach ihrem Abschied im Sommer noch einen sehr hohen Kredit.

17.34 Uhr: Die heutige Jahreshauptversammlung steht ganz im Zeichen des Abschieds von Uli Hoeneß. Die Atmosphäre in der Münchner Olympiahalle wird aller Voraussicht eine dankbare und allen voran sehr positive sein - anders als in der Vergangenheit. Wir haben für Sie die größten Aufreger und Skandale der bisherigen Jahreshauptversammlungen zusammengefasst.

Bayern-JHV im Ticker: Hoeneß verrät - darum wurde ich beim FCB als Gärtner angestellt

17.09 Uhr: In wenigen Stunden tritt Uli Hoeneß ab. Vor dem offiziellen Abschied in der Olympiahalle veröffentlichte der deutsche Rekordmeister eine emotionale und für Verwirrung sorgende Abschieds-Doku für seinen scheidenden Präsidenten. In dieser kommt auch Hoeneß selbst zu Wort - und gibt kuriose Einblicke rund um den einstigen Wechsel zum FCB.

Hoeneß spielte in der Jugend bei der TSG Ulm 1846 und galt als großes Talent. Viele Vereine warben um den schnellen Offensivspieler. Der TSV 1860 München galt als Favorit, Hoeneß und auch Paul Breitner, die zusammen in der Jugendnationalmannschaft spielten, zu verpflichten: „Es war eigentlich ziemlich klar, dass wir beide zu Sechzig gehen“, sagt Hoeneß. Der damalige Löwen-Geschäftsführer Ludwig Maierböck sei fast jeden Sonntag „entweder bei mir oder beim Breitner in Freilassing“ gewesen.

Letztlich entschied sich Hoeneß - wie auch Breitner - aber für den FC Bayern und wechselte 1970 an die Säbener Straße. Bereits an dem Tag als ihn Bayerns Kult-Manager Robert Schwan zu Hause besuchte, wurde der Vertrag aufgesetzt - inklusive eines skurrilen Details: „Ich wurde angestellt als Gärtner.“

Die Gründe für dieses ungewöhnliche Vertragsdetail beschreibt Hoeneß wie folgt: „Ich sollte bis zur Olympiade (Sommerspiele in München 1972, d. Red.) nicht Profi werden.“ Damals durften am Fußballturnier der Olympischen Spielen nämlich lediglich Amateure teilnehmen. Alles in Allem blickt der 67-Jährige auf eine bewegte Karriere zurück - und entwickelte sich vom „Gärtner“ zum Macher des erfolgreichsten deutschen Fußballklubs.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Hoeneß-Gegner Bachmayr vor Ort

16:05 Uhr: Es wird spannend. Nur noch wenige Stunden sind es bis zur Jahreshauptversammlung, auf der Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern verabschiedet wird. Ein inzwischen womöglich deutschlandweit bekanntes Mitglied wird ebenfalls anwesend sein: Johannes Bachmayr.

Der 34-Jährige hatte Hoeneß auf der JHV 2018 in seiner Rede heftig attackiert. Der Präsident hatte an den Attacken lange Zeit schwer zu knabbern, wie tz.de* berichtete. Doch heuer will Bachmayr Uli Hoeneß zuliebe schweigen. „Eine Wortmeldung ist dieses Mal nicht geplant. Ich habe im Vorjahr genug gesagt, und bei aller berechtigten Kritik fände ich es nicht richtig, am großen Abschiedstag von Uli Hoeneß noch mal in dieser Form in Erscheinung zu treten“, sagte er der Bild.

Bachmayr hatte damals Hoeneß unter anderem eine One-Man-Show und zweifelhaftes Verhalten gegenüber ehemaligen Angestellten vorgeworfen.

JHV: Uli Hoeneß wettert gegen „überhöhten Fußball“

14:41 Uhr: Nach seinem Abschied als Präsident des FC Bayern dürfte es etwas ruhiger werden um Uli Hoeneß. Auch wenn er den Verein auch nach seinem Abschied verteidigen, die Abteilung Attacke wieder ausfahren wolle, sei er „sehr, sehr neugierig“, wie sich seine Zukunft entwickeln werde, wie er in einem Interview mit dem Radiosender Bayern 3 sagte.

Kurz vor dem Showdown bei der Jahreshauptversammlung in der Münchner Olympiahalle nutzte er aber noch einmal die Gelegenheit, in offizieller Position die negativen Aspekte des Fußball-Booms anzusprechen und zu kritisieren. „Der Fußball ist aus meiner Sicht zu überhöht. Jedes Spiel eine ausverkaufte Allianz Arena, jedes Wochenende ist der Fußball die Nummer eins. Die Verletzung von irgendeinem Spieler kommt demnächst in der Tagesschau vor dem Rücktritt von Wladimir Putin. Das ist nicht in Ordnung“, sagte der 67-Jährige.

Hoeneß selbst sei der Rummel um den Fußball zu viel. „Wenn ich daran denke, was manche für ein Theater machen, wenn ein Spieler verletzt ist oder wenn er schlecht ist. Ich mache mir eher Sorgen, wie ältere Leute mit keiner Rente in München überleben können.“

Jahreshauptversammlung: Uli Hoeneß feilte in der Nacht an seiner Abschiedsrede

13:20 Uhr: Noch-Präsident Uli Hoeneß hat nach eigenen Worten mitten in der Nacht an seiner Abschiedsrede gefeilt. „Da ich ein Nachts-Reden-Denker bin, habe ich sicherlich etwa seit vier Uhr an meiner Rede gefeilt“, sagte Hoeneß im Interview mit dem Radiosender Bayern 3. Die Nacht vor seinem Abschied war somit eine kurze.

Für die Zeit nach der Jahreshauptversammlung habe er „bis auf ganz wenige Dinge nächste Woche keinen Plan.“ Das sei eine Situation, „die ich in 40 Jahren nicht erlebt habe“, sagte er. „Ich bin sehr, sehr neugierig, wie sich das entwickelt.“

Uli Hoeneß vor der JHV 2019: „Das wird sicherlich emotional werden“

12:11 Uhr: Uli Hoeneß bereitet sich auf einen sehr emotionalen Moment vor, wenn er am Abend die Olympiahalle betreten wird, um sich bei der Jahreshauptversammlung zu verabschieden. „Ich bin jetzt noch gelassen, aber wenn ich dann in die wahrscheinlich vollbesetzte Olympiahalle eintrete, dann wird das sicherlich emotional werden“, sagte Hoeneß am Freitagmorgen dem Radiosender Bayern 3 in einem Interview. Falls Tränen fließen sollten, habe er „damit kein Problem“. Verwirrung gibt es unterdessen um ein Abschiedsvideo für Uli Hoeneß.

Hoeneß erinnerte aber noch an weitere emotionale Momente in seiner Zeit als Verantwortlicher des FC Bayern. So zum Beispiel die Niederlage im Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United, oder die Entwicklung von Franck Ribery, „der als Spieler zum FC Bayern kam mit der Gewissheit, irgendwann bei Real Madrid zu spielen. Und jetzt ist er seit über zehn Jahren da und hat vor mit seiner Familie in München zu leben“, wie Hoeneß Bayern 3 weiter sagte.

Besonders nahe gegangen sei ihm die Geschichte mit Sebastian Deisler, der von Depressionen geplagt, Anfang 2007 mit nur 27 Jahren seinen Rücktritt erklärt hatte. Seinen Anruf damals werde er nie vergessen, als er sagte „Herr Hoeneß, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.“ „Das war Wahnsinn.“

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Rekordzahlen neben Abschied von Uli Hoeneß

11:30 Uhr: Der Abschied von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern steht zweifelsohne bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Freitagabend im Fokus. Ein Abschied, der für alle Beteiligten nicht einfach wird. Im Vorfeld dieses Abschieds haben zwei Lehrer aus Neubiberg bei München nun eine neue Hymne auf den FC Bayern komponiert. Das Video geht derzeit viral. Der Song soll eine „Hommage an die goldene Ära“ und „Uli Hoeneß als verantwortlichen Präsidenten“ sein. Das berichtet merkur.de*.

Aber Jan-Christian Dreesen dürfte all diejenigen aufmuntern, denen Hoeneß‘ Abschied zu nah geht. Denn der Finanzvorstand dürfte neue Rekordzahlen präsentieren. Neben einem ordentlichen Umsatzplus wird auch eine kräftige Gewinnsteigerung erwartet.

Vor der JHV erinnert Karl Hopfner an aufbrausende Momente von Uli Hoeneß

10:44 Uhr: Karl Hopfner war gewissermaßen der Platzhalter von Uli Hoeneß, als dieser wegen der Steueraffäre seinen Rücktritt als Präsident des FC Bayern angekündigt hatte.

Vor der JHV am Abend verrät Hopfner in einem Interview mit tz.de*, dass Hoeneß ab und an aufbrausend war. „Er hat einfach das Interesse des FC Bayern im Kopf. Und wenn da etwas dagegen kam, dann ist ihm die Hutschnur geplatzt. Und wenn ihm die Hutschnur geplatzt ist, dann wurde der Kopf rot“, sagte Hopfner. Das sei nichts Negatives, sondern vielmehr „eine Auszeichnung und auch eine Erkenntnis, dass er hinter dem steht, was er gemacht hat. Oder wenn der FC Bayern angegriffen wurde, dass er dagegen gehalten hat.“

JHV im Live-Ticker: Jupp Heynckes richtet emotionale Worte an Uli Hoeneß

09.37 Uhr: Vor dem Start der Jahreshauptversammlung des FC Bayern sagt auch der mehrmalige Bayern-Trainer und Freund von Uli Hoeneß, Jupp Heynckes, dem scheidenden Präsidenten mit emotionalen Worten „Servus“.

„Freundschaft darf keine Einbahnstraße sein“, wird der 74-Jährige auf der Homepage des Rekordmeisters zitiert, „da muss ein gegenseitiger Rückfluss kommen. Und es muss Vertrauen da sein. Ich vertraue Uli – und umgekehrt. Ich weiß, dass er immer für mich da ist, auch wenn es mir schlecht geht. Wir haben alle Höhen und Tiefen zusammen durchlaufen. Ich mag den Typen, ich mag den Menschen Uli Hoeneß. Und ich denke auch, dass die Öffentlichkeit teilweise ein Bild von ihm hat, das nicht der Realität entspricht.“

Heynckes über Hoeneß: „Das war vergebliche Liebesmüh“

Heynckes, der Hoeneß eine „Bilderbuchkarriere“ bescheinigt: „Uli ist ein Mensch, der sein Leben seinem Klub gewidmet hat. Er ist der erfolgreichste Fußballmanager auf der ganzen Welt und zuvor war er ein Weltklassespieler.“

Dass ihn sein Freund vor zwei Jahren vehement und letztlich erfolglos versuchte, ihn als Trainer zu halten, nahm Heynckes ihm nicht übel. „Das war vergebliche Liebesmüh. Aber das ist Uli Hoeneß. Er zieht alle Register, wenn ihm etwas wichtig ist. Es passiert dann nicht so oft, dass jemand standhält.“

Jahreshauptversammlung im Live-Ticker: Ärgster Rivale tadelt Hoeneß - „Ohne Rücksicht ...“

Update vom 14. November, 17.33 Uhr: Bei der am Freitag stattfinden Jahreshauptversammlung wird bei Bayern München aller Voraussicht nach Herbert Hainer als neuer Vereinspräsident inthronisiert. In einem Interview mit dem Vereinsmagazin 51 äußert sich der frühere Adidas-Chef zu den Mutmaßungen, er würde vorerst als eine Art „Marionette“ von Uli Hoeneß agieren.

Update vom 14. November, 15.45 Uhr: Der Abschied von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern ist weit über München hinaus das beherrschende Thema im deutschen Fußball.

Uli Hoeneß und sein FC Bayern München halfen anderen Klubs

Das zeigen auch die Reaktionen anderer Klubs - zum Beispiel des SV Darmstadt 98. Die Hessen sind einer von mehreren Vereinen, denen die Bayern durch sogenannte Retter-Spiele aus dem Schlamassel halfen.

Zum Hintergrund: Nach und nach setze sich der Trend durch, dass deutsche Traditionsklubs, die in finanzielle Schieflage gerieten, sich bei Hoeneß und dem Rekordmeister meldeten - und um ein Freundschaftsspiel baten, das wegen der Attraktivität des Gegners hohe Zuschauereinnahmen und Marketingerlöse versprach.

2008 half der Rekordmeister zum Beispiel den Darmstädtern. Der SV Darmstadt schrieb auf seinem Twitter-Account nun: „Auch der #sv98 wäre heute ohne das Wirken von Uli Hoeneß nicht dort, wo er ist. Denn der Besuch desFC Bayern im Mai 2008 war für uns überlebensnotwendig.“

Vor Hoeneß-Abgang: Trainer-Frage beim FC Bayern weiter offen

Update vom 14. November, 13.45 Uhr: Hoeneß geht, die Trainer-Frage bleibt: Weiterhin ist beim FC Bayern offen, wer langfristig den Job des Cheftrainers übernehmen darf.

Hansi Flick soll die Profis (nicht nur) nach dem Willen von Hoeneß zwar auch nach dem Bundesliga-Spiel in Düsseldorf (23. November) betreuen. Aber wie lange genau?

Sollte Hoeneß am Freitag ein Engagement des 54-jährigen Badeners bis Saisonende verkünden, wäre es ein letztes Geschenk an die Bayern-Gemeinde.

+ Trainer-Duo des FC Bayern: Hansi Flick (li.) und Hermann Gerland. © AFP / CHRISTOF STACHE

Ex-Rivale Christoph Daum huldigt und tadelt Uli Hoeneß zugleich

Update vom 14. November, 12.30 Uhr: In der sogenannten „Koksaffäre“ waren sie ärgste Rivalen: Christoph Daum und Uli Hoeneß.

Der Noch-Bayern-Präsident Hoeneß hatte Daum im Herbst 2000 mit dem Konsum von Drogen in Verbindung gebracht - und damit einen Riesen-Skandal im deutschen Fußball losgetreten. Besser gesagt, maßgeblich zu dessen Aufklärung beigetragen.

Uli Hoeneß beschuldigte Christoph Daum schwer

Daum war damals Coach des Bundesliga-Konkurrenten Bayer Leverkusen und hatte bereits einen Vertrag beim DFB als künftiger Bundestrainer unterschrieben.

Nach den öffentlichen Anschuldigungen durch Hoeneß sah sich der Sachse einem dermaßen großen Druck ausgesetzt, dass er selbst eine Haar-Untersuchung auf Kokain veranlasste - die schließlich positiv ausfiel.

FC Bayern: Auch Christoph Daum verabschiedet Uli Hoeneß

Daum wurde von Bayer Leverkusen entlassen und der DFB kündigte den Vertrag mit ihm wieder auf. Nun, unmittelbar vor dem Abschied von Hoeneß als Präsident des FC Bayern, hat sich der heute 66-Jährige zu seinem früheren Widersacher zu Wort gemeldet - und ihn auch getadelt.

„Keiner durfte etwas gegen die Bayern sagen, und wenn das doch der Fall war, hast Du zum Gegenangriff geblasen. (...) Wo die Interessen des FC Bayern beginnen, hört Deine Zurückhaltung auf“, schrieb der Ex-Bundesliga-Coach im Vereinsmagazin 51.

Christoph Daum über Uli Hoeneß: „Du warst nie artig“

Daum weiter an Hoeneß gerichtet: „Wir alle leben unter demselben Fußballhimmel, doch Deine Sichtweise war vielmals eine andere. Du hast oft mit dem Herz gedacht und bist dabei an den Punkt gegangen, wo aus Deiner Sicht Klartext angesagt war, ohne Rücksicht darauf, dass es brenzlig werden könnte.“

Der Fußball-Trainer schloss seinen Abschiedsbrief an den Bayern-Patron mit den Worten: „Du warst nie artig, aber stets einzigartig.“ Zur Einordnung: Jahre nach der „Koksaffäre“ hatte Daum mehrmals betont, dass er mit etwas Abstand seinen Frieden mit Hoeneß gemacht habe.

Erstmeldung: FC Bayern hält JHV 2019 in Olympiahalle ab

+++ Herzlich willkommen zum Live-Ticker der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Am Freitag, 15. November, zieht der Rekordmeister in der Olympiahalle Bilanz. Im Fokus steht natürlich der Abschied von Präsident Uli Hoeneß. Um 19 Uhr geht es los, wir sind im Live-Ticker dabei. +++

Jahreshauptversammlung 2019: Uli Hoeneß verabschiedet sich vom FC Bayern München

München - Der Tag der Tage ist gekommen. Uli Hoeneß tritt am Freitag, 15. November, als Präsident des FC Bayern München zurück. Was wird der langjährige Macher des Rekordmeisters zu seinem Abschied zu sagen haben?

Sicher wird Hoeneß, der zuletzt mit Äußerungen über den DFB für Aufsehen sorgte, nach jenem 15. November nicht komplett von der Bildfläche verschwinden.

Der FCB-Patriarch wird auch zukünftig den FC Bayern München verfolgen - nicht zuletzt, weil er weiter Mitglied im Aufsichtsrat ist. Hoeneß‘ Abschied vom FC Bayern München ist seit langem geplant. Mit Herbert Hainer übernimmt ein Vertrauter des gebürtigen Ulmers.

+ Jahre lang Präsident des FC Bayern: Uli Hoeneß. © dpa / Matthias Balk

JHV 2019: FC Bayern München zieht Bilanz - Wird Pep Guardiola ein Thema?

Worum geht es bei der Jahreshauptversammlung 2019 noch? Eine der größten Leistungen von Uli Hoeneß ist es, den FC Bayern München zu einem funktionierenden Wirtschaftsunternehmen ausgebaut zu haben. Sicher wird Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen wieder beeindruckende Zahlen vorlegen können.

Ob es bei der JHV 2019 auch Aussagen zu aktuellen Themen gibt? Möglicherweise wird der Kader näher beleuchtet und die Personalie Leroy Sané diskutiert. Dessen aktueller Trainer Pep Guardiola steht mittlerweile ebenfalls auf der Liste der potenziellen Nachfolger von Niko Kovac. Reiht er sich - erneut - in die lange Liste der Trainer des FC Bayern München ein? Wo Sie die JHV 2019 live im Stream verfolgen können, erfahren Sie bei tz.de*.

Uli Hoeneß sprach übrigens wenige Tage vor der Jahreshauptversammlung bei einer Podiumsdiskussion zum zehnten Todestag von Robert Enke offen über Ex-Bayern-Profi Sebastian Deisler. Der Noch-Präsident berichtete von emotionalen Gesprächen mit dem einstigen Jahrhunderttalent.

Nun sind neue Zahlen zur Steueraffäre um Uli Hoeneß aufgetaucht. Demnach blieb es nicht bei 28,5 Millionen Euro, die die Bayern-Legende zurückzahlen musste, sondern um eine bedeutend höhere Summe.

