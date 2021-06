HSV-Transfers: Holt Jonas Boldt einen Nationalspieler für die Defensive?

Innenverteidiger soll kommen

Die Alternativen in der Abwehr des HSV werden durch Verkäufe von Spielern weniger. Ersatz muss her. Dabei hat Sportvorstand Jonas Boldt einen Kandidaten gefunden.

Hamburg – Der Aderlass in der Abwehr des Hamburger SV ist nicht gerade klein. Und bestens bekannt. In der Saison 2021/2022 in der Zweiten Bundesliga mussten die Rothosen lange auf Toni Leistner verzichten, der verletzt ausfiel. Das gleiche Schicksal hat auch Stephan Ambrosius getroffen, der mit einem Kreuzbandriss auch in der kommenden Spielzeit noch eine geraume Zeit fehlen wird. Überdies haben nach der Saison nun Rick van Drongelen und Gideon Jung den Verein verlassen.

Also muss Ersatz für die Defensive her. So wie auf der Sturmposition, wo sich Jonas Boldt derzeit schwer tut*, einen Nachfolger von Simon Terodde zu finden. Und auch bei der Suche nach einem neuen Torwart* hat der HSV-Sportvorstand bislang wenig Erfolg. Besser sieht es da schon in der Abwehr aus. Dort haben Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel einen isländischen Nationalspieler ins Visier genommen*, wie 24hamburg.de berichtet. Der HSV-Kandidat spielt aktuell noch bei einem Spitzenverein in Dänemark. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.