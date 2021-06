HSV sucht Torwart: Holt Tim Walter etwa Julian Pollersbeck zurück?

Torwart-Suche geht weiter

Tim Walter sucht für die kommende Saison mit dem HSV einen spielstarken Ulreich-Nachfolger im Tor. Julian Pollersbeck passt perfekt ins Profil. Kommt er zurück?

Hamburg – Die Kaderplanung beim HSV läuft intern auf Hochtouren. Zu vermelden gab es, bis auf Sebastian Schonlau, bisher allerdings nur Abgänge. So verlässt neben Aaron Hunt* auch Torwart Sven Ulreich den HSV. Aus heiterem Himmel löste der Torhüter seinen Vertrag nach nur einem Jahr auf*. Steht eventuell sogar vor einer Rückkehr zum FC Bayern*. Für den HSV bedeutet das: Ein neuer Torwart muss her. Und wenn es nach Trainer Tim Walter geht, soll es ein spielstarker Torhüter werden, der das Spiel von hinter heraus spielerisch aufbauen kann.

Der Ulreich-Nachfolger soll also anders als „Ulle“ nicht nur den Kasten sauber halten, sondern auch aktiv das Spiel mitgestalten. Den Fans des HSV kommt da direkt ein ehemaliger Torhüter in den Sinn, den der Verein erst 2020 vom Hof jagte. Die Rede ist von Julian Pollersbeck. Der U21-Europameister von 2017 ist bei den Fans immer noch sehr beliebt und würde von seinen Fähigkeiten perfekt in das gesuchte Profil von Tim Walter passen. Ob die Rückkehr von Julian Pollersbeck eine Option für den HSV ist*, lesen Sie hier. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.