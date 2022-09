HSV-Stadion wohl ausverkauft – Zweitliga-Topspiel vor großer Kulisse

Von: Nils Wollenschläger

Am 8. Oktober empfängt der Hamburger SV den Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Lesen Sie hier, wie viele Tickets für das Duell HSV gegen FCK verkauft sind:

Seit über zehn Jahren sind die früheren Bundesliga-Topklubs Hamburger SV und 1. FC Kaiserslautern nicht mehr in einem Pflichtspiel aufeinander getroffen. Am 8. Oktober kommt es nun zum Wiedersehen in der 2. Bundesliga.

Hamburger SV empfängt den 1. FC Kaiserslautern – LUDWIGSHAFEN24 verrät Ihnen, wie viele Tickets für das HSV-Heimspiel schon verkauft wurden.

Sowohl der HSV als auch der FCK sind ordentlich in die Saison gestartet. Während die Norddeutschen als Tabellenführer in die Länderspielpause gegangen sind, steht Aufsteiger Kaiserslautern auf Rang sieben. (nwo)