HSV: So steht es um die Zukunft von Jeremy Dudziak

Bleiben oder gehen?

Er hat noch einen Vertrag bis 2022. Trotzdem gibt es beim HSV Transfergerüchte um Jeremy Dudziak. Was macht der 25-jährige Mittelfeldspieler?

Hamburg – Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft fast überall wieder. Auch beim Hamburger SV. Die Mannschaft des neuen Trainers Tim Walter befindet sich aktuell im Trainingslager in Grassau am Chiemsee. Noch nicht mit dem Kader, mit dem der Coach am Ende auch in die neue Saison in der Zweiten Bundesliga starten und einen erneuten Anlauf Richtung Aufstieg unternehmen wird.

Noch nämlich sind etliche Baustellen im Kader des HSV offen. Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel haben noch alle Hände voll zu tun – unter anderem bei der Suche nach einem neuen Torhüter*. Auch ein weiterer neuer Stürmer soll noch kommen*. Dabei streckt der HSV seine Fühler nach Dänemark aus.

Fraglich ist allerdings auch noch die Zukunft von Spielern, die im aktuellen HSV-Kader stehen. So spielt beispielsweise Jeremy Dudziak in Hamburg auf Bewährung*, wie 24hamburg.de berichtet. Beim 25-jährigen Mittelfeldspieler könnte es sein, dass er unter speziellen Vorzeichen noch wechselt. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.