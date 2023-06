HSV kassiert neue Kühne-Millionen für Bundesliga-Aufstieg

Groß-Investition

Der HSV geht auf Angriff in Richtung 1. Liga. Investor Klaus-Michael Kühne hat nun nochmal ein Darlehen von 30 Millionen Euro in den Verein gesteckt.

Hamburg - Wieder einmal sollte es nicht sein mit dem Aufstieg in die 1. Liga für den HSV. Am letzten Spieltag wähnten sich die Fans beim Platzsturm in Sandhausen schon zurück im deutschen Fußball-Oberhaus, bis die Nachricht des späten Sieges von Heidenheim einen Strich durch die direkten Aufstiegshoffnungen der Anhänger machte. In den Relegationsspielen gegen Stuttgart unterlag der HSV zweimal deutlich.

HSV Gründung: 29. September 1887 Anzahl Mitglieder (Gesamtverein): rund 87.000 Präsident / Trainer der Fußballsparte:\t Marcel Jansen / Tim Walter

Kühne investiert 30 Millionen Euro und sendet deutliches Signal an die Konkurrenz

Damit in der kommenden Saison nach fünf Jahren Zweitklassigkeit endlich der Aufstieg gelingt, hat Investor Klaus-Michael Kühne nun ein Darlehen von 30 Millionen Euro nachgelegt. Damit senden die „Rothosen“ auch ein klares Signal an die Absteiger Hertha BSC und Schalke 04. Im Kampf um den Aufstieg muss man auch in der kommenden Saison mit dem HSV rechnen.

Kühne hatte seine Investitionen beim langjährigen Bundesliga-Dino schon mehrfach verflucht und als „schlechteste Investitionsentscheidung meines Lebens“ bezeichnet. Über die Holding-AG des 86-jährigen Milliardärs fliesen nun aber doch weitere Millionen in den Verein. „Neue Kühne-Kohle für den Aufstieg“ titelte beispielsweise die Hamburger Morgenpost.

+ Der HSV bekommt von Klaus-Michael Kühne über dessen Holding weitere 30 Millionen Euro. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

HSV-Vorstand freut sich über neue Kühne-Millionen

Kühne stellt sein Geld dem HSV im Rahmen einer sogenannten „Wandelschuldverschreibung“ zur Verfügung – entweder zahlt der Klub den Kredit mit einer Verzinsung von 3,5 Prozent fristgerecht bis 2028 zurück oder es könnte in weitere Anteile an der AG umgewandelt werden. Dafür müsste aber die Rechtsform geändert werden.

„Dieses besondere Engagement der Kühne Holding AG im besten Interesse des Klubs garantiert im besonderen Maße die nachhaltige Entwicklung, erhöht die finanzielle Agilität und trägt Weitsicht zur effektiven Risikovorsorge unseres HSV bei“, sagte HSV-Vorstand Dr. Eric Huwer zur neuerlichen Investion von Kühne in einer Pressemitteilung auf der Webseite des HSV.

Kühne hofft auf „sportlichen Erfolg“ nach Millionen-Investition

Auch der Investor selbst äußerte sich zu seiner Investition: „Wir begrüßen die besonders gute Zusammenarbeit, die sich in letzter Zeit mit Aufsichtsrat und Vorstand der HSV Fußball AG entwickelt hat, und vertrauen darauf, dass es gelingt, auch den sportlichen Erfolg nach Hamburg zurückkehren zu lassen“, erklärt Kühne. Auch ihn dürfte freuen, dass die Fußballabteilung des HSV zuletzt erstmals wieder ein Plus erwirtschaftete.

Gut möglich, dass es dem HSV trotz einer weiteren Zweitliga-Saison gelingt, mit der Finanzspritze in diesem Sommer gute Transfers einzutüten. Zuletzt hatte bereits Stürmer Robert Glatzel, zweitbester Zweitliga-Torschütze der vergangenen Saison, seinen Vertrag bis 2027 verlängert. (luha)

