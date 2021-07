HSV: In der Tabelle hinter dem FC Bayern – hier ist Hamburg erstligareif

Die HSV-Fans bescheren ihrem Verein in einer Statistik einen Spitzenplatz – im Windschatten des FC Bayern und vor Borussia Dortmund.

Rothosen sogar vor Borussia Dortmund

Der HSV spielt seit Jahren in der Zweiten Liga. Der Aufstieg ist zum wiederholten Male vergeben worden. Doch in einer Statistik jagt der HSV den FC Bayern.

Hamburg – Wichtig, so sagte einst der 2003 verstorbene Ex-Borussia Dortmund-Spieler „Adi“ Peißler, „ist auf‘m Platz.“ Da ist was Wahres dran. Schließlich entscheiden letztlich Tore auf dem Platz über Wohl und Wehe. Über Sieg und Niederlage. Oder darüber, ob ein Team letztlich auf- oder absteigt. Das mit dem Abstieg kennt der Hamburger SV. Das mit dem Aufstieg aus der Zweiten Liga zurück in die Erste Bundesliga ist dem Verein aus de Hansestadt zuletzt gleich mehrfach misslungen.

In der vergangenen Saison wegen der Coronavirus-Pandemie auch noch ohne Fans. Zum ersten Heimspiel der neuen Saison gegen Dynamo Dresden am 1. August 2021 dürfen wieder Zuschauer ins Volksparkstadion – allerdings unter strengen Regeln und Einschränkungen. Dem Interesse und der Leidenschaft der Fans für ihren HSV tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die HSV-Anhänger befördern ihren Verein fast auf eine Stufe mit dem FC Bayern München. Selbst Borussia Dortmund kann nicht mit den Hamburgern Schritt halten.