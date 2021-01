HSV: Doppelpack und erstes Interview – Jatta zurück im Glück

Aufgrund neuer Untersuchungen im Identitäts-Streit stand Bakery Jatta zuletzt im Mittelpunkt. Jetzt antwortet der HSV-Spieler sportlich und verzückt die Fans.

Hamburg – Für Bakery Jatta dürften die vergangenen Tage alles andere als einfach gewesen sein. Nachdem die Polizei und die Staatsanwaltschaft bereits seit 2019 gegen den Mittelfeldspieler des Hamburger SV ermitteln, weil dieser angeblich unter einem falschen Namen nach Deutschland eingereist sein soll, wurde der Identitäts-Streit nun neu befeuert: Eine Expertin der Universität Freiburg* soll anhand einer neuerlichen Bewegungsanalyse feststellen, ob Jatta nun wirklich Jatta oder doch Bakary Daffeh ist.

Jattas Anwalt Thomas Bliwier feuerte zuletzt verbal* deutliche Kritik in Richtung der ermittelnden Behörden ab und auch die Hamburger Fraktion der Linkspartei hegt Zweifel an der Verhältnismäßigkeit, dass im Fall Jatta nun ein erneutes Gutachten angefordert wurde. Den 22-Jährigen selbst aber scheinen all diese Nebenschauplätze nur wenig zu interessieren. Jatta, dem HSV-Trainer Daniel Thioune zuletzt attestierte, er mache einen „geilen Job“, traf im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück nun doppelt – und verzückte die Fans nach dem Spiel mit seinem ersten Live-Interview im TV*. * 24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks