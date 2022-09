HSV – Fortuna Düsseldorf: Hier läuft das Spiel live im TV

HSV-Trainer Tim Walter erwartet mit seinem Team Widersacher Fortuna Düsseldorf um Ex-HSV-Coach Daniel Thioune. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Fortuna Düsseldorf gewann gegen den HSV im Volksparkstadion zuletzt im Jahre 1985. Siegt der HSV auch 2022? Gleich zwei TV-Sender zeigen das Spiel.

Hamburg – Seit 1985 ist der Hamburger SV ungeschlagen – zumindest immer dann, wenn als GegnerFortuna Düsseldorf ins Volksparkstadion kommt. Nicht nur dieses Statistik dürfte Fans von HSV und Fortuna gleichermaßen interessieren. Am Samstag, 17. September 2022, treffen die beiden Traditionsvereine wieder einmal aufeinander.

Wie und wo HSV-Fans das Spiel gegen Düsseldorf live im TV sehen können, verrät 24hamburg.de.

Auch andere Daten sprechen für einen Erfolg der Hamburger. Der HSV feierte in der aktuellen Spielzeit den besten Saisonstart seit 13 Jahren und hat mit Daniel Heuer Fernandez und Robert Glatzel Top-Leistungsträger in seinen Reihen, zuletzt einen maßgeblichen Anteil am Erfolg der Hamburger hatten. Die Fortuna um Ex-Hamburg-Coach Daniel Thioune versucht derweil, mit Offensiv-Power zu überzeugen. Am Samstag spielt der Tabellenzweite gegen den Fünften – zwei Aufstiegskandidaten im Flutlicht des Volksparkstadions. Spannung ist vorprogrammiert. Im Stadion. Und im TV.