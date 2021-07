HSV: Er ist Chef auf dem Platz – Trainer Walter bestimmt neuen Kapitän

Entscheidung gefallen

Der Hamburger SV hat einen neuen Chef. Nicht an der Seitenlinie, aber auf dem Feld. HSV-Trainer Tim Walter hat seinen Kapitän und dessen Stellvertreter bestimmt.

Hamburg – Zumindest eine Suche hat beim Hamburger SV ein Ende. Der Verein aus der Hansestadt hat zwar in seinem Kader vor dem Beginn der Zweitliga-Saison am 23. Juli 2021 noch ein paar Baustellen in seinem Kader* und sucht unter anderem nach einem neuen Torwart, wobei das Gerücht um eine Rückkehr von Julian Pollersbeck* immer wieder als Gerücht die Runde macht.

An anderer Stelle aber sind die Hamburger fündig geworden. Und damit ist nicht die mit den Verpflichtungen von Mikkel Kaufmann und Robert Glatzel abgeschlossene Fahndung nach neuen Stürmern gemeint, sondern etwas anderes: Der HSV hat seinen neuen Kapitän gefunden*, wie 24hamburg.de berichtet. Trainer Tim Walter hat vor dem Testspiel am 17. Juli 2021 im heimischen Volksparkstadion gegen den FC Basel sowohl den neuen „Captain“ seiner Mannschaft als auch dessen Stellvertreter bestimmt. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.