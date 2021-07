HSV: Dresden-Vorverkauf schwach – wie können sich HSV-Fans noch Karten sichern?

Vorm ersten Heimsiel der Saison

Am 1. August 2021 hat der HSV sein erstes Heimspiel der neuen Saison. Gegen Dynamo Dresden dürfen 17.000 Fans ins Stadion. Kommen die auch? Lahmer Vorverkauf.

Hamburg – Die Vorfreude ist groß. Zumindest bei der Mannschaft des Hamburger SV: Nach dem ersten Spieltag, der den Hanseaten einen 3:1-Sieg beim FC Schalke 04, aber auch einen Rassismus-Eklat um David Kinsombi* eingebracht hat, steigt nun das erste Heimspiel der neuen Zweitliga-Saison. Am 1. August 2021 empfängt der HSV dazu Dynamo Dresden im Volksparkstadion.

Für die Partie in Hamburg sind 17.000 Zuschauer zugelassen. Inklusive HSV-Legende Uwe Seeler, um dessen Besuch beim Spiel es Ärger und Diskussionen gegeben hat*. Der Vorverkauf für die Begegnung gegen die Dresdener läuft bislang allerdings eher schleppend an, so dass nicht sicher ist, ob der HSV die im Rahmen der Corona-Beschränkungen erlaubten 17.000 Zuschauer auch voll machen kann. Wie HSV-Fans jetzt noch an Karten für das Zweitliga-Spiel kommen*, verrät 24hamburg.de.