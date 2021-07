HSV: Corona-Verdacht bei Schalke – verschiebt sich Start für Walter-Team?

Zweite Liga

Eigentlich ist alles klar: Am 23. Juli 2021 beginnt der HSV bei Schalke 04 die neue Saison. Gegner Schalke meldet einen positiven Corona-Test. Droht eine Absage?

Hamburg – Sie sind heiß. Sie haben intensiv auf diesen Tag in der gesamten Vorbereitung hingearbeitet: Am 23. Juli 2021 startet für den Hamburger SV mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 die neue Saison in der Zweiten Bundesliga, in der die Mannschaft des neuen Trainers Tim Walter einen neuerlichen Anlauf unternimmt, dass der Traditionsverein aus der Hansestadt in die Erste Bundesliga zurückkehrt.

Auch wenn der Kader von Tim Walter noch einige Baustellen aufweist*: Mit der zuletzt getätigten Verpflichtung von Mikkel Kaufmann*, der gemeinsam mit Robert Glatzel im Angriff das Erbe von Simon Terodde antreten soll, ist der HSV bereit für den Auftakt „auf Schalke“. Wenn dieser denn überhaupt wie geplant stattfindet. Beim HSV-Gegner FC Schalke 04 gibt‘s einen positiven Corona-Test*, wie 24hamburg.de berichtet. Wird dies Auswirkungen auf die Austragung der Partie des ersten Spieltags in der Zweitliga-Saison 2021/2022 haben? * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.