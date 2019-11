Im Video: HSV-Trainer Dieter Hecking als "Feierbiest" in Kneipe im Sauerland

Heimatausflug zur Allerheiligenkirmes

HSV-Trainer Dieter Hecking (55) hat sein Image als nüchterner Fußball-Fachmann abgelegt - und sich in einer Kneipe zu den wummernden Bässen der Hamburger Torhymne von "Scooter" als echtes "Feierbiest" präsentiert. Ein jetzt in sozialen Netzwerken aufgetauchtes Video zeigt ihn in seiner Heimatstadt Soest während der Allerheiligenkirmes - nur Stunden nach dem 1:1 in Kiel.