Hoffenheim - Roter Stern Belgrad im Live-Ticker: Corona-Fälle bei der TSG - Topstürmer weiter in Quarantäne

Die TSG nimmt zum insgesamt dritten Mal an einem europäischen Wettbewerb teil.

Zum Auftakt der Europa League* empfangen die Hoffenheimer Roter Stern Belgrad - die Partie im Live-Ticker.

TSG 1899 Hoffenheim - Roter Stern Belgrad -:- (-:-), Donnerstag, 21 Uhr

Sinsheim - Der serbische Serienmeister Roter Stern Belgrad ist der erste Gegner der TSG 1899 Hoffenheim* in der neuen Europa-League*-Saison. Der Trainer der Hoffenheimer, Sebastian Hoeneß, zeigte sich vor der Begegnung hochmotiviert: „Wir wollen die Gruppenphase überstehen, das ist unser großes Ziel. Ein Sieg gegen Roter Stern Belgrad wäre da schon mal wichtig.“

In der heimischen Arena werden derweil wegen der Coronavirus-Pandemie keine Zuschauer zugelassen, die den nordbadischen Bundesligisten* unterstützen könnten. Die Inzidenz in der Region ist zu hoch. Und auch in den Reihen der Hoffenheimer ist es bereits zu Infektionen mit dem Coronavirus* gekommen. Torjäger Andrej Kramaric wurde wie Kasim Adams in der vergangenen Woche positiv getestet. Beide müssen auf ungewisse Zeit in Quarantäne.

TSG 1899 Hoffenheim gegen Roter Stern Belgrad im Live-Ticker: Corona-Fälle bei der TSG - Topstürmer fällt aus

Auch Pavel Kaderabek wird am Donnerstagabend nicht auflaufen können, bei ihm gibt es einen Coronavirus-Fall in der Familie. Zudem fehlen die verletzten Abwehrspieler Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic. Die Personaldecke ist also dünn. Dabei will die TSG in dieser Saison unbedingt auf der internationalen Bühne überwintern. Denn das gelang bei den bisherigen Auftritten in Europa nicht. In der ausgeglichenen Gruppe L treffen die Kraichgauer neben Belgrad noch auf KAA Gent aus Belgien und FC Slovan Liberec aus Tschechien.

In den bisherigen 14 Europacup-Spielen in der Historie der TSG Hoffenheim* konnte nur eine Begegnung gewonnen werden, vor drei Jahren mit 3:1 gegen Istanbul Basaksehir. Fünf weitere Partien endeten unentschieden, neun Mal gingen die Hoffenheimer als Verlierer vom Platz. Aber es gibt auch eine mutmachende Statistik: Bei jedem ihrer internationalen Auftritte, egal ob Europa League* oder Champions League*, gelang mindestens ein Treffer.