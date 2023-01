Hoffenheim gastiert im DFB-Pokal bei RB Leipzig – alle Infos zur Live-Übertragung

Von: Nils Wollenschläger

Im Achtelfinale des DFB-Pokals gastiert die TSG Hoffenheim am Mittwochabend bei RB Leipzig. Lesen Sie hier, wie Sie das Pokalduell live verfolgen können:

Am Mittwoch (1. Februar) geht es für die TSG Hoffenheim im Achtelfinale des DFB-Pokals zu RB Leipzig. Während die Kraichgauer seit acht Spielen auf einen Sieg warten, stehen die Sachsen in der Bundesliga auf einem ordentlichen dritten Tabellenplatz.

RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das DFB-Pokalachtelfinale live im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Anstoß in der Red Bull Arena in Leipzig ist am Mittwoch um 18 Uhr. (nwo)