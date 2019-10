Trotz Verletztenmisere: Hoffenheim-Coach Schreuder will gegen Bayern offensiv auftreten: „Jeder hat Bock“

Die TSG Hoffenheim ist stark ersatzgeschwächt. Trotzdem will Trainer Schreuder gegen den FC Bayern mit einer offensiven Taktik auftreten.

München - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim reist ersatzgeschwächt zum Tabellenführer FC Bayern München. Neben den weiterhin ausfallenden Stürmern Andrej Kramaric (Knieprobleme) und Ishak Belfodil (Mandelentzündung) dürfte das Gastspiel an diesem Samstag auch für Kapitän Kevin Vogt zu früh kommen. „Bei Kevin Vogt wird es schwer. Wir müssen heute noch schauen, aber die Chance ist nicht groß“, sagte Trainer Alfred Schreuder am Freitag. Der 28-Jährige hat mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen und fehlte bereits beim 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach.

Schreuder verschreibt Hoffenheim offensive Taktik: „Jeder hat viel Bock in München zu spielen“

Schreuder ist nach dem Fehlstart mit lediglich fünf Punkten aus den ersten sechs Spielen schon gefordert. „Das Vertrauen in die Art und Weise, wie wir spielen wollen, ist da. Das braucht man auch, wenn man nach München fährt“, sagte der Niederländer. Die Vorfreude auf das Gastspiel beim Rekordmeister sei deshalb ungebrochen. „Jeder Spieler hat viel Bock in München zu spielen“, meinte der 46-Jährige. Sportchef Alexander Rosen bestritt in diesen Tagen wiederholt, dass es schon zu einem solch frühen Zeitpunkt eine Trainerdiskussion gebe.

Coach Schreuder verschreibt der TSG also auch für das Auswärtsspiel bei Ligaprimus Bayern München am Samstag eine offensive Taktik. „Es macht keinen Sinn, nur hinten zu stehen und zu warten. Dann brauchst du gar nicht hinfahren“, sagte der Niederländer am Freitag: „Wir haben einen klaren Plan, wie wir spielen wollen. Wir werden auch am Samstag unsere Chancen bekommen.“

Coach Schreuder mit Respekt vor Bayern München

Allerdings hat Schreuder nach der 7:2-Gala der Bayern am Dienstag bei Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur auch großen Respekt vor dem Gegner. „Bayern München ist der beste Verein in Deutschland, das hat man auch unter der Woche wieder gesehen“, sagte er: „Ich sehe es als große Herausforderung für uns, um den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen.“

SID/dpa