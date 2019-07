Hoeneß-Hammer: Rummenigge und Kovac reagieren - Ein Detail überrascht

Der FC Bayern München ist zurück von seiner USA-Reise. Das große Thema ist das mögliche Aus von Uli Hoeneß. Rummenigge und Kovac äußerten sich nach der Ankunft.

München - Der FC Bayern München ohne Uli Hoeneß? Fast undenkbar. Nun soll der langjährige Macher aber vor dem Abgang stehen. Offenbar will sich der 67-Jährige von seinen Ämtern als Präsident und Aufsichtsratschef zurückziehen.

Am 29. August will Hoeneß seine Entscheidung dem Aufsichtsrat mitteilen. Das sagte er am Mittwoch dem kicker. Wie wird sie ausfallen? Glaubt man den Einschätzungen verschiedenster Medien, will er definitiv Platz machen.

Uli Hoeneß vor dem Aus beim FC Bayern München? Rummenigge und Kovac äußern sich

Was sagen seine langjährigen Weggefährten beim FC Bayern dazu? Am Mittwochnachmittag kehrte der Rekordmeister von seiner erfolgreichen USA-Reise zurück. Karl-Heinz Rummenigge und Niko Kovac wurden natürlich direkt zum Thema befragt.

Vorstandsboss Rummenigge machte gegenüber Sky deutlich: „Ich weiß nicht, ob es eine Tatsache ist. Ich möchte es auch nicht kommentieren, weil es ist eine exklusive Angelegenheit von Uli. Er wird sich seine Zukunft reichlich überlegt haben. Und er wird es am 29. August verkünden.“

Weiter betonte Rummenigge, dass er natürlich in regelmäßigem Kontakt mit Hoeneß stehe. „Wir haben ein gutes Verhältnis, kein Problem“, sagte er weiter - ohne konkret danach gefragt worden zu sein.

Ob der Hoeneß-Hammer möglicherweise Auswirkungen auf das sportliche Geschehen beim FC Bayern haben könnte? Trainer Kovac hatte dazu eine klare Meinung: „Das glaube ich nicht“, sagte er am Mikrofon von Sport1. Aber warum? „Weil ich daran nicht glaube.“

Uli Hoeneß: Rückzug vom FC Bayern München?

Reaktionen zum mutmaßlichen Hoeneß-Aus gab es bereits viele. Wir haben die besten aus dem Netz zusammengestellt. Auch ehemalige Erzfeinde äußern sich zur Thematik - mit erstaunlich positiven Worten. Einen möglichen Hoeneß-Nachfolger gibt es anscheinend schon - und der langjährige Präsident kennt ihn bestens. Neben der Causa Hoeneß gibt es natürlich einen weiteren Namen, über den, wie tz.de* berichtet, beim FC Bayern weiterhin diskutiert wird: Leroy Sané.

Aktuell deutet sich an, dass sich das persönliche Verhältnis zwischen Niko Kovac und Karl-Heinz Rummenigge verbessern. Es galt in der vergangenen Saison als angespannt.

akl

