Deutschland gegen Kolumbien heute live: Fingerzeig für EM? Flick setzt Kimmich auf die Bank

Von: Christoph Wutz

Die DFB-Elf ist nach mauen Auftritten gegen die Ukraine und Polen zum Siegen verdammt. Das Spiel zwischen Deutschland und Kolumbien im Live-Ticker.

Update, 20.00 Uhr: Und auch die kolumbianische Startelf steht inzwischen fest. Coach Nestor Lorenzo experimentiert wenig und setzt auf international bewährtes Personal.

Hinten soll es vor allem Evertons Yerri Mina richten. Die beiden Namen im defensiven Mittelfeld sind auch keine unbekannten: Mateus Uribe vom FC Porto startet an der Seite von Premier-League-Kicker Jefferson Lerma (AFC Bournemouth). Die beiden Superstars des Teams sind in der Offensive zu finden. Juan Cuadrado, der vielen noch von der WM 2014 ein Begriff sein dürfte, beackert die rechte Außenbahn. Und neben Frankfurts Rafael Borré soll Liverpool-Flügelflitzer Luis Diaz bei den Südamerikanern für die Tore sorgen.

Deutschland – Kolumbien -:- (-:-)

Aufstellung Deutschland ter Stegen – Rüdiger, Can, Thiaw – Wolf, Goretzka, Gosens – Gündogan, Musiala – Sané, Havertz Aufstellung Kolumbien: Vargas – Machado, Lucumi, Mina, Munoz – Arias, Lerma, Uribe, Cuadrado – Borré, Diaz Tore:

DFB-Coach Flick setzt Kimmich gegen Kolumbien auf die Bank: Fingerzeig für EM?

Update, 19.40 Uhr: Die deutsche Aufstellung ist da! Wie erwartet rücken Robin Gosens, nach seiner Einwechslung gegen Polen ein Aktivposten, und Ilkay Gündogan ins DFB-Team. Überraschend fehlt Joshua Kimmich in der ersten Elf, für ihn beginnt Leon Goretzka. Ein Fingerzeig für die Heim-EM im kommenden Jahr ist das aber wohl nicht. Kapitän Kimmich bekommt nach der sehr langen Saison eine Pause, während sich Goretzka, sein Vereinskollege von den Bayern, beweisen darf. Dieser stand zuletzt immer wieder in der Kritik, Flick setzt gegen Kolumbien aber auf den 28-Jährigen.

Außerdem starten im Vergleich zur Partie in Warschau Emre Can, Marius Wolf und auch Leroy Sané. Der Bayern-Star wird wohl die zweiten Sturmsitze neben Kai Havertz geben. Youngster Malick Thiaw bekommt nach einer guten Leistung gegen Polen erneut das Vertrauen Hansi Flicks und läuft auch in seinem zweiten Länderspiel von Beginn an auf.

Deutschland heute gegen Kolumbien: Wie 2006 der Start für ein Sommermärchen?

Update, 19.28 Uhr: Das heutige Aufeinandertreffen ist überhaupt erst die fünfte Begegnung beider Nationalmannschaften. Zwei der Spiele endeten unentschieden, zweimal gewann die DFB-Elf.

Die bislang letzte Partie zwischen Deutschland und Kolumbien stieg vor fast genau 17 Jahren in der Vorbereitung für die Heim-WM 2006. Damals trafen Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger und Tim Borowski zum deutschen 3:0-Sieg in Mönchengladbach. Ist das Spiel heute der frühe Startschuss für ein erneutes Sommermärchen im kommenden Jahr?

Update, 19.08 Uhr: Die Partie leiten wird Halil Umut Meler. Der 36-jährige Türke wird dabei an der Seitenlinie von seinen Landsmännern Mustafa Emre Eyisoy und Kerem Ersoy unterstützt. Und auch der Vierte Offizielle stammt aus der Türkei, ebenso der Video-Assistent.

Erstmeldung vom 20. Juni, 17.44 Uhr: Gelsenkirchen – Nach zwei enttäuschenden Resultaten zuletzt steht die deutsche Nationalmannschaft vor der Partie gegen Kolumbien am Dienstagabend (20.45 Uhr) stark unter Druck. Das Match in Gelsenkirchen soll die dreiteilige Testspiel-Serie der DFB-Elf zu einem versöhnlichen Abschluss bringen. Dafür benötigt das Team von Bundestrainer Hansi Flick unbedingt einen Sieg. Für Ilkay Gündogan wird es ein besonderes Spiel.

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft Erstes Länderspiel: Am 5. April 1908 gegen die Schweiz (Endstand: 3:5) Größte Erfolge: 4x Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014), 3x Europameister (1972, 1980, 1996) Rekordnationalspieler: Lothar Matthäus (150 Länderspiele) Aktueller Trainer: Hansi Flick (seit 2021)

Deutschland gegen Kolumbien unter Druck: Sportdirektor Völler mit Rückendeckung für Flick

Nach der 1:0-Niederlage Deutschlands gegen Polen am vergangenen Freitag steht die Nationalelf vor der Partie gegen Kolumbien unter Druck. Rund ein Jahr vor der Heim-EM steckt das DFB-Team in einer Ergebniskrise. Von den letzten 15 Spielen konnte die deutsche Mannschaft nur vier für sich entscheiden. Auch wegen einiger personeller Experimente wurde die Kritik an Flick zuletzt lauter.

Für DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist das aber kein Grund, den Bundestrainer infrage zu stellen – ganz im Gegenteil: „Natürlich wird Hansi Flick Trainer bleiben“, sagte der Weltmeister von 1990 im Anschluss an das Match in Warschau. „Es steht nicht zur Debatte“, sprach Völler dem ehemaligen Bayern-Coach sein volles Vertrauen aus. Dieser sei „ein absoluter Toptrainer“, betonte der Sportdirektor des deutschen Verbandes.

Ilkay Gündogan wird am Dienstag in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen wohl für das DFB-Team gegen Kolumbien auflaufen. © Imago / MIS International

DFB-Star Gündogan mit emotionaler Rückkehr: Deutschland gegen Kolumbien im Live-Ticker

Flick selbst betonte jüngst immer wieder, „ab September“ werde die mutmaßliche deutsche Elf für die Heim-EM im nächsten Jahr zu sehen sein. Eine zentrale Rolle soll dabei Ilkay Gündogan einnehmen. Der frischgebackene Champions-League-Sieger wird gegen Kolumbien mutmaßlich in der Startelf stehen – vor einer ganz besonderen Kulisse.

Denn der Man-City-Stratege, der in der Jugend für Schalke 04 spielte, kehrt am Dienstagabend in seine Heimatstadt Gelsenkirchen zurück. Gegen „Los Cafeteros“ soll der 32-Jährige die deutsche Mannschaft zum Sieg führen. „Ich glaube, dass ich nach den erfolgreichen Wochen, die hinter mir liegen, viel positive Energie mit einbringen kann und eine gewisse Ruhe“, sagte der DFB-Star auf der Pressekonferenz vor der Begegnung mit den Südamerikanern. Gegen Polen und auch beim 3:3 gegen die Ukraine war er nach seiner verlängerten Saison mit dem Königsklassen-Endspiel nicht zum Einsatz gekommen.

DFB-Auftritt live: Kolumbien-Trainer hat „mit Deutschland noch eine Rechnung offen“

Die Kolumbianer reisen mit Selbstvertrauen in den Ruhrpott. Ihr letztes Spiel am Freitag gewannen sie mit 1:0 gegen den Irak. In der Startelf stand dabei ein aus der Bundesliga bekanntes Gesicht: Rafael Borré von Eintracht Frankfurt absolvierte gegen den Irak sein 23. Länderspiel.

Und auch Nestor Lorenzo, der argentinische Trainer von „Los Cafeteros“, dürfte Erinnerungen bei den deutschen Fans wecken: Der 57-Jährige verlor 1990 mit Argentinien das WM-Finale gegen die DFB-Elf. „Ich habe mit Deutschland noch eine Rechnung offen“, meinte der einstige Verteidiger vor der Partie mit einem Augenzwinkern. Verfolgen Sie das Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien hier im Live-Ticker. (wuc)