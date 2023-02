Eintracht Frankfurt mit Zittersieg beim Re-Start der Hessenliga

Kristjan Glibo, Trainer von Eintracht Frankfurts U21, musste einen Zittersieg in der Hessenliga gegen den FC Eddersheim mit ansehen. © Charlie Rolff

In einem Zitterspiel behielt Eintracht Frankfurts U21 am Freitagabend in der Hessenliga gegen den FC Eddersheim vor 790 Zuschauern im Sportpark Dreieich mit 1:0 (1:0) die Oberhand und verteidigte eine Woche vor dem Topspiel beim FC Gießen die Tabellenführung.

Zum Auftakt der Restrunde hatten beide Vereine mit personellen Ausfällen zu kämpfen. Bei Eintracht Frankfurt standen nur 16 Akteure auf dem Spielberichtsbogen. Stammspieler wie Nacho Ferri, Mehdi Loune, Fynn Otto oder Divaio Bobson fehlten verletzt oder werden für die im Bundesliga-Abstiegskampf stehende U19 gebraucht. Im Tor stand erstmals mit Simon Simoni ein Keeper aus dem Profikader. Dafür waren mit Kapitän Marc Wachs und Denis Streker zwei erfahrene Spieler wieder am Start. Auch der neue Trainer des FC Eddersheim, Marcel Kaffenberger, musste auf wichtige Akteure verzichten. Neben Kapitän Jörg Finger fehlte noch die Offensivabteilung mit Filip Pandza und Nils Kohlbacher.

Die Gäste aus dem Main-Taunus-Kreis starteten offensiv und selbstbewusst ins Spiel. Ferdinand Scholl drang schon in der 4. Minute in den Strafraum ein, zielte aber drüber. Dann führte ein Fehlpass der Gastgeber im Spielaufbau zum Abschluss von Jonas Kummer – drüber (5.). Sehr nervös agierte die U21, insbesondere Torwart Simoni verließ diverse Male seinen Strafraum, um unnötige Fouls zu begehen. Er hatte Glück, dass er erst in der 40. Minute die Gelbe Karte sah und seine riskante Spielweise nicht mit einem Platzverweis bestraft wurde. In Führung ging nach einer halben Stunde dennoch die Eintracht. Nach einem Foul an Gianluca Schäfer gab es Foulelfmeter, den Spezialist Wachs souverän verwandelte – 1:0 (30.). Kurz danach hatte Scholl den Ausgleich auf dem Fuß, statt einzuschieben legte er aber quer und die Chance verpuffte.

Eintracht Frankfurts U21 mit Auftaktsieg nach der Winterpause in der Hessenliga

Nach dem Seitenwechsel kam Frankfurt besser ins Spiel und im Zuge einiger Eckbälle zu Strafraumszenen. So köpfte Innenverteidiger Dario Gebuhr den Ball in die Arme von FCE-Tormann Daniel Zeaiter. Etwa eine Viertelstunde vor Schluss schaltete die Eintracht in den Verwaltungsmodus, um den Sieg abzusichern. Das klappte, weil Eddersheim im Schlussakkord glücklos agierte und mit Farid Affo in der Nachspielzeit den Ausgleich verpasste. U19-Spieler Paul Wünsch hatte auf der Gegenseite kurz nach seiner Einwechslung eine Konterchance, scheiterte aber an Zeaiter. Kurz danach war Schluss und der glückliche Dreier unter Dach und Fach. Eintracht-Trainer Kristjan Glibo ordnete das Spielgeschehen so ein: „Wir waren in der ersten Halbzeit gar nicht im Spiel. Zu viele Fehler im Spielaufbau. Es war nicht so die Kontrolle, wie wir es gewohnt sind. Der Gegner hat es dann auch gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gespielt wie ich finde, gerade die ersten 25 Minuten. Da haben wir auch mal den Ball laufen lassen. Trotzdem gab es auch Phasen, wo es recht wild war. So hat man das eine oder andere nicht sauber zu Ende gespielt, deswegen einen Haken unter diesen Arbeitssieg setzen.“

Eddersheims Trainer Marcel Kaffenberger haderte mit dem Resultat: „Für uns ist das Ergebnis extrem bitter. Wir wussten um die Qualität der Eintracht U21. Für uns wäre hier viel mehr drin gewesen, wir hatten Riesenmöglichkeiten. Der Torwart hätte bei seinen zwei Foulspielen zweimal Gelb sehen müssen und wäre dann vom Platz geflogen. Wir haben aber einen FC Eddersheim gesehen, der gallig ist. Wir hätten hier einen Punkt verdient gehabt.“

Eintracht Frankfurt U21: Simoni; Schröder (87. Ghotra), Gebuhr, Fisher, Brauburger - Wachs, Dejanovic (90.+1 Sejdovic) - Cassaniti, Streker, Schäfer (82. Wünsch) - Amiri.

FC Eddersheim: Zeaiter; Bernhardt (88. Reuter), Lang, Hille, Schmitt - Schur, Kummer (70. Speck) - Dechert (79. Demirbas), Lüders (85. Rottenau), Scholl (70. Affo) - Krause.

Schiedsrichter: Alessandro Scotece (Rot-Weiß Walldorf).

Zuschauer: 790.

Tor: 1:0 Marc Wachs (30., Foulelfmeter).