Nach Attacke auf Schiedsrichter: Drastische Maßnahme für gesamte Mannschaft!

Update vom 29. Oktober 2019: Nach der brutalen Attacke auf einen Schiedsrichter, fordert der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) einelebenslange Spielsperre für den Täter. „Es ist erschreckend, wenn unsere Schiedsrichter, die das im Ehrenamt machen, Opfer von Prügelattacken werden. Wer auf dem Fußballplatz die Fäuste fliegen lässt und den Schiri bewusstlos schlägt, sollte nie wieder auf den Platz zurückkehren dürfen”, meint Beuth gegenüber der „Bild”. In einer Krisensitzung habe der FSV Münster, in dem der aggressive Fußballer spielt, entschieden, dass die komplette Mannschaft aus dem Spielbetrieb ausgeschlossen werde. Vereins-Chef Hans-Peter Samoschkoff (63) sagt zur „Bild” über den aggressiven Fußballer, der Unparteiischen bewusstlos geschlagen hat: „Bei uns ist er raus, hat lebenslanges Hausverbot.” Täter Hayri G. hatte bereits zuvor eine sechswöchige Sperre abgesessen.

Münster/Hessen: Skandal in Kreisliga - Fußballer schlägt Schiedsrichter bewusstlos

Erstmeldung vom 28. Oktober 2019: Münster (Hessen) - Es sind unglaubliche Szenen, die sich am Sonntagnachmittag (27. Oktober) auf dem Fußballfeld während einesKreisliga-C-Matches abspielen. Die FSV Münster trifft dabei auf den TV Semd. Gegen 16:30 Uhr bricht die 85. Minute an, es steht 0:2 für TV Semd. In diesem Moment zückt Schiedsrichter Nils C. (TSV Seckmauern) nach einem Foul im Mittelfeld die Rote Karte gegen den FSV-Spieler mit der Rückennummer 12 – und danach eskaliert die Situation.

Münster/Hessen: Unfassbar! Fußballspieler schlägt Schiedsrichter bewusstlos

Weil der 28-jährige Fußballspieler mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist, geht er auf den 22-jährigen Schiedsrichter los. Wie MANNHEIM24* berichtet, holt der Spieler mit einem heftigen Schlag aus und trifft den Schiedsrichter am Kopf. Dieser bricht sofort bewusstlos zusammen und bleibt auf dem Rasen liegen. Der Rettungsdienst wird sofort verständigt.

Münster/Hessen: Schiedsrichter bewusstlos geschlagen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 22-jährige Verletzte kommt nach ein paar Minuten wieder zu Bewusstsein und wird sofort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Fußballpartie wird abgebrochen.

„Wir sind geschockt. Es wird immer schlimmer. Ich weiß noch nicht, wie es ihm geht. Ich nehme an, dass er noch untersucht wird, nachdem er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde“, sagt Kreisschiedsrichterobmann Thorsten Schenk. Auch Peter Samoschkoff, Erster Vorsitzender der FSV Münster, der persönlich nicht vor Ort war, zeigt sich betroffen: „So etwas geht gar nicht. Wir werden uns beraten, aber das wird auf jeden Fall harte Konsequenzen haben.“

Münster/Hessen: Schiedsrichter bewusstlos geschlagen – Video hält Schock-Moment fest

Ein Zuschauer hält den Schlag auf Video fest und stellt dieses ins Netz. Zu sehen ist, wie der Spieler den rechten Arm ausholt und den Schiedsrichter zu Boden schlägt. Danach geht er einfach vom Platz, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Heute bei Münster gegen Semd passiert. Ganz normaler Amateutfußball. Ich habe einen riesen Respekt vor allen Schiedsrichtern, die riskieren, dass ihnen das jederzeit passieren kann. Der Betroffene musste mit dem Hubschrauber abgeholt werden. pic.twitter.com/2J0agJ0rMS — Schaufel (@TheRoyalShovel) 27. Oktober 2019

Laut Echo Online habe der Schiedsrichter nach der brutalen Attacke Schwierigkeiten mit dem Sprechen. Mit Kopf und Gehirn sei alles in Ordnung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

