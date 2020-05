Unfassbares Video von Bundesliga-Star: Klub ignoriert Hygieneregeln - Spieler schimpfen über Gehaltsverzicht

Handfester Skandal in der Bundesliga. Hertha-Profi Salomon Kalou filmt sich in der Kabine und zeigt: Hygieneregeln werden ignoriert und Gehaltsverzichte offenbar nicht akzeptiert.

Der Bundesliga-Neustart* ist an strenge Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen gekoppelt.

gekoppelt. Bei Hertha BSC scheinen diese Regelungen jedoch nicht ernst genommen zu werden.

scheinen diese Regelungen jedoch nicht ernst genommen zu werden. Ein absurdes Live-Video von Salomon Kalou gibt Einblicke in die Kabine - in der sich statt um den nötigen Abstand lieber um das eigene Gehalt gekümmert wird.

Berlin - Die Bundesliga bereit sich auf den Neustart vor. Wie und wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, hängt maßgeblich vom Mittwoch (6. Mai) ab. Dann werden von der Bundesregierung weitere Entscheidungen zum professionellen Sport in Deutschland erwartet.

Klar ist mittlerweile, dass der Neustart nur unter strengen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen geschehen kann. Damit maßgeblich in der Verantwortung: Die Spieler der Bundesligisten*. Der Ernst der Lage scheint dabei jedoch nicht jedem Profi bewusst zu sein, wie ein unerklärliches Internet-Video von Salomon Kalou beweist.

Hertha BSC: Irres Video zeigt: Klub ignoriert Hygieneregeln - Spieler schimpfen über Gehalt

Dem Hertha-Stürmer war am Montagnachmittag (4. Mai) wohl etwas langweilig, also streamte er ein Live-Video auf seinem Facebook-Kanal. Die unglaubliche Erkenntnis nach 25 Minuten Material: Die Hertha-Stars haben offenbar noch nie etwas von einem Hygiene-Konzept gehört beziehungsweise es ist ihnen schlicht egal.

Kalous Video beginnt harmlos. In den ersten 15 Minuten sitzt der Ivorer als Beifahrer in einem Auto auf dem Weg zum Trainingsgelände des Hauptstadtklubs. Doch dann wird es brisant. Der Ivorer nimmt seine Follower* mit in die Kabine. Schnell wird klar: An die strengen Verhaltensregeln halten sich die Profs der „Alten Dame“ nicht - im Gegenteil.

Kalou begrüßt erst Athletiktrainer Henrik Kuchno per Handschlag, um dann auch noch seine Teamkollegen Per Skjelbred, Rune Jarstein, Peter Pekarik und Vedad Ibisevic kontaktfreudig willkommen zu heißen. Die Spieler sitzen durchaus dicht nebeneinander und scherzen über ihre Gehaltsschecks - wie man es unter Profifußballern eben so macht.

Hertha BSC: Ibisevic will Gehaltsverzicht offenbar nicht akzeptieren: „Sie sind verrückt“

Ibisevic beschwert sich, dass 15 Prozent seines Monatsverdienstes einbezogen wurden. Die Berliner verzichten wie viele Vereine auf Teile ihres Gehalts*. Abgesprochen seien laut Ibisevic, der offenbar nicht merkt, dass Kalou weiter filmt, jedoch elf Prozent. Dem Bosnier nach ein Skandal: „Sie sind verrückt Bro, ich verstehe nicht, warum sie das machen. Ich werde ihn (vermutlich Teammanager Arne Friedrich, d. Red.) fragen. Verarscht ihr uns.“

Die bizarre Vorstellung ist damit jedoch noch nicht beendet, sondern steuert vielmehr auf ihren Höhepunkt hin. Kalou nimmt die Internetgemeinde mit zum Corona-Test, der als Teil des Hygienekonzepts der DFL regelmäßig stattfinden soll.

Die Bilder von Salomon #Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben – auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben. — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

Hertha BSC: Unerklärliches Kalou-Video: „Sala, bitte. Sala, lösch das bitte.“

Weil gerade Jordan Torunarigha untersucht wird, muss sich Kalou noch etwas gedulden - das Handy nimmt weiter auf. Der behandelnde Arzt bittet den 34-Jährigen zu warten, doch diese Anweisung interessiert Kalou nicht. Er geht in das Behandlungszimmer, wo bei seinem Teamkollegen gerade ein Abstrich genommen wird.

Als der Arzt von den Aufnahmen Wind bekommt, fordert er Kalou auf, den Stream zu beenden: „Sala, bitte. Sala, lösch das bitte.“ Doch Löschen ist nicht möglich. Die intimen Einblicke in die Hertha-Innenräume werde gerade in die ganze Welt verschickt. Darüber hinaus hat Kalou offenbar ohnehin nicht vor, das Video zu löschen, denn er mache ja nur Scherze: „I am joking“ - der Ivorer lacht in die Kamera und verlässt das Behandlungszimmer. (Anmerkung: Mittlerweile ist das Video nicht mehr auf Facebook verfügbar)

Hertha BSC: Dieses Video ist ein handfester Skandal

Der Arzt trägt dabei eine einfache Mundschutzmaske - das Hygienekonzept sieht anders aus, von zusätzlicher Schutzkleidung oder -brille ist nichts zu sehen.

Spieler, die auf Hygieneregeln pfeifen und sich lieber über Kürzungen im Gehalt beschweren - dieses Video wird Hertha BSC und die Bundesliga wohl noch länger begleiten.

as