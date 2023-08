Offiziell: Harry Kane unterschreibt Vertrag bis 2027 beim FC Bayern

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der FC Bayern verpflichtet Harry Kane. Der englische Nationalspieler wird zum Rekordtransfer der Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

München – Der Rekordtransfer des FC Bayern ist perfekt. Nach dem wochenlangen Transfer-Hickhack hat Harry Kane einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschrieben. Das bestätigten die Münchner am Samstag via Pressemitteilung.

Harry Kane Geboren 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien Vertrag bis: 30. Juni 2027 Länderspiele (Tore): 320 (213)

Tranfer-Poker um Harry Kane beendet: Ein echter Krimi

Damit hat die wohl größte Transfer-Saga der Bundesliga-Geschichte ein Ende. Schon vor Wochen legte sich der FC Bayern auf Kane als Transferziel Nummer eins fest. Obwohl sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft relativ schnell mit den Münchnern einig war, ähnelten die Verhandlungen mit den Verantwortlichen der Tottenham Hotspur um Daniel Levy einem Krimi.

Erst am Donnerstag gaben sich die Engländer mit dem vierten Angebot des FC Bayern zufrieden und erteilten ihrem Rekord-Torschützen die Wechselerlaubnis. Aber auch nach der Einigung zwischen den Vereinen hatte der Transferpoker noch einige Wendungen zu bieten.

Harry Kane hat einen Vier-Jahres-Vertrag beim FC Bayern unterschrieben. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

FC Bayern freut sich auf Harry Kane – Rekordtransfer perfekt

Erst zweifelte wohl Kane selbst am Wechsel, stand dann aber doch zu seinem Wort und wollte sich am Freitagmorgen in den Flieger in Richtung der bayerischen Landeshauptstadt setzen. Doch daraus wurde nichts: Die Spurs wollten plötzlich nachverhandeln und entzogen ihrem Superstar kurzerhand die Flugerlaubnis.

Wenige Stunden später war dann wirklich alles geklärt und Kane machte sich auf den Weg nach München. Nach dem erfolgreichen Medizincheck unterschrieb der 30-Jährige einen Vertrag bis 2027 an der Säbener Straße. Die Ablösesumme soll bei deutlich über 100 Millionen Euro liegen. Kane wird in München zum Topverdiener und soll bis zu 25 Millionen Euro jährlich verdienen.

Beim FC Bayern freut man sich nach den wochenlangen Verhandlungen auf seinen neuen Starstürmer. „Es war ein längerer Prozess, aber nun sind wir umso glücklicher, dass Harry Kane ab sofort das Trikot des FC Bayern München tragen wird. Harry Kane war von Beginn an unser absoluter Wunschspieler, der sportlich wie charakterlich perfekt zu uns und zur DNA des Clubs passt. Mittelstürmer von Weltklasseformat waren immer ein wichtiger Faktor, wenn der FC Bayern seine größten Titel gefeiert hat, und wir sind überzeugt, dass Harry Kane diese Erfolgsgeschichte fortsetzen wird. Unsere Fans können sich auf einen der besten Goalgetter unserer Zeit freuen“, so der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen in der Pressemitteilung.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Gibt Harry Kane sein Debüt bereits im Supercup gegen RB Leipzig?

Auch Kane richtete seine ersten Worte an die Anhänger des FCB: „Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte. Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur – es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein.“

Nachdem sich der Transferpoker über Wochen hingezogen hatte, könnte es mit dem Debüt dafür umso schneller gehen. Bereits beim Supercup am Samstag gegen RB Leipzig könnte Kane sein Debüt für den FC Bayern geben. (kk)