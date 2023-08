Harry Kanes Gänsehaut-Botschaft: Ernste Geschichte hinter seinem Nummer-Eins-Video

Von: Alexander Kaindl

Harry Kane ist der Star-Neuzugang des FC Bayern. Der englische Nationalspieler bringt viele Tore mit nach München – und eine Gänsehaut-Botschaft.

München – Er ist endlich da: Harry Kane hat nach langem Hin und Her beim FC Bayern München unterschrieben. Sein Debüt ging zwar gründlich daneben, schließlich verlor der Rekordmeister mit 0:3 im DFL-Supercup gegen Leipzig. Für den englischen Nationalstürmer dürfte die Zeit an der Isar trotzdem eine erfolgreiche werden.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter: 30 Jahre), London, Großbritannien Verein: FC Bayern München Größte Erfolge: WM-Torschützenkönig, Premier-League-Torschützenkönig (3)

Harry Kane wechselt zum FC Bayern München

Kane soll die Lücke schließen, die der Abgang von Robert Lewandowski im Sommer 2022 hinterlassen hat. Das Potenzial dazu hat der 30-Jährige in jedem Fall – schließlich ist er einer der besten Mittelstürmer seiner Generation. Kane wurde bei der WM 2018 Torschützenkönig, in der Premier League holte er sich außerdem drei Mal die Torjägerkrone. Mit 213 Treffern gibt es nur einen Spieler, der mehr Tore in der englischen Eliteliga erzielt hat: Alan Shearer (260).

Die Bayern haben also den Knipser, den sie so lange vermisst haben. Dabei war Kanes Weg in den Profifußball nicht ganz so einfach, wie beispielsweise der von Lewandowski. Kanes Karriere begann mit der Aussortierung beim FC Arsenal (fehlende Athletik) und dem Wechsel zu seinem Lieblingsklub Tottenham Hotspur. Dort spielte er sich durch die Jugendmannschaften, der Sprung in die erste Mannschaft sollte aber dauern.

Harry Kane war dem FC Arsenal einst zu „mollig“. Er wurde aussortiert, landete bei Tottenham, wurde zu Beginn seiner Profikarriere vier Mal verliehen – um am Ende doch der beste englische Stürmer seiner Generation zu werden. Jetzt spielt er für den FC Bayern. © Screenshot Instagram / Harry Kane / Sven Simon / Imago

Kanes steiniger Weg zum englischen Fußball-Idol: Vier Leihen, viele Zweifel

Kane wurde in seiner Karriere insgesamt vier Mal verliehen. Tottenham parkte ihn in seinen Lehrjahren bei Leyton Orient, Millwall, Norwich und Leicester City. Der Durchbruch gelang ihm nirgendwo so richtig. In der Saison 2014/15, wieder zurück bei den Spurs, platzte dann aber der Knoten. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich Kane zum Weltklasse-Stürmer, wurde Tottenham-Ikone und Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Seine Geschichte, die mit Ablehnung und Selbstzweifeln begann, erzählt der bald vierfache Familienvater in einem Comic-Video. Dieses steht auf seiner Instagram-Seite seit fast einem Jahr an allererster Stelle und sorgt für ordentliche Gänsehaut. Sämtliche Bayern-Fans, die in den vergangenen Wochen auf Kanes Profil geschaut haben, dürften also schon über das gepinnte Nummer-Eins-Video gestolpert sein. Darin berichtet Kane von seinen schweren Zeiten als Fußballer und seinem Credo: „Wir probieren es weiter und arbeiten noch härter.“

Diese Einstellung spülte ihn schließlich in die Premier League, die Nationalmannschaft und die Rekordbücher. Kane teilte das Video anlässlich seiner im Oktober 2022 gegründeten Stiftung. Die „Harry Kane Foundation“ setzt sich in erster Linie mit mentaler Gesundheit auseinander. Ein Thema, das den Stürmer selbst, wie er im Video erzählt, in seiner Laufbahn bereits beschäftigt hat. Das Ziel seiner Organisation: Enttabuisierung, Hilfe und Heilung.

Kane hat seit dem Start – passend am Tag der seelischen Gesundheit – einige Kampagnen ins Leben gerufen, die auf dieses ernste Thema aufmerksam machen sollen. Der Nationsalspieler zeigt sich immer wieder bei den Projekten seiner Stiftung mit begeisterten Kindern. Möglicherweise auch schon bald in München? Zumindest dürfte er mit seinem Wechsel zum FC Bayern und dem Video auf seinem Instagram-Kanal schon viele weitere Menschen erreicht haben. (akl)