PK im Live-Ticker: „Obacht“ vor Hoffenheim - Was plant Bayern-Trainer Hansi Flick?

Das Achtelfinale im DFB-Pokal steht an. Der FC Bayern bekommt es mit 1899 Hoffenheim zu tun. Hansi Flick spricht auf der Pressekonferenz über das Spiel - wir sind live für Sie dabei.

DFB-Pokal, Achtelfinale: FC Bayern - 1899 Hoffenheim , Mittwoch, 20.45 Uhr

, Mittwoch, 20.45 Uhr Die Münchner gehen als Favorit in das Duell mit dem Bundesliga -Siebten.

-Siebten. Verfolgen Sie die PK mit Hansi Flick am Dienstagnachmittag (13.30 Uhr) hier imLive-Ticker.

München - Der FC Bayern biegt in die Englischen Wochen ein. An diesem Mittwochabend (20.45 Uhr, hier im Live-Ticker) steht im DFB-Pokal das Achtelfinale gegen 1899 Hoffenheim in derAllianz Arena* an. Gegen einen Gegner, der aus den fünf letzten Bundesliga-Spielen vier Siege holte - und auch das Hinspiel der Liga in München (2:1) gewann.

FC Bayern - 1899 Hoffenheim: Hasan Salihamidzic warnt vor den Badenern

„Die präsentieren sich in sehr guter Form, deshalb: Obacht!“, meinte Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit Blick auf die Partie und warnte seine Bayern vor den Kraichgauern.

Für Salihamidzic gibt es nur ein Ziel: das DFB-Pokal-Finale. „Wir wissen, wie schön es in Berlin ist, was Berlin bedeutet, das hat man immer vor Augen“, meinte der Bosnier nach dem 3:1 (3:1) in der Bundesliga beim FSV Mainz 05.*

Pressekonferenz mit Hansi Flick im Live-Ticker: Bekommt Philippe Coutinho eine Chance?

Wird sich sein Trainer gegen die Badener der Rotation annehmen, oder setzt Bayern-Trainer Hansi Flick* weiter auf dieselbe Startelf, die in der Rückrunde bislang teils groß aufspielte?

Bekommt zum Beispiel der Brasilianer Philippe Coutinho diesmal seine Chance von Beginn an? Auf der obligatorischen Pressekonferenz an der Säbener Straße wird der 54-jährige Badener an diesem Dienstagnachmittag (13.30 Uhr) Rede und Antwort stehen.

FC Bayern München vor DFB-Pokal: Beste Laune im Training in München

Zuletzt hatte er seine Mannschaft nach der fahrigen zweiten Halbzeit gegen Mainz 05 kritisiert. Am Montag herrschte im Training des FC Bayern bei Dauerregen dennoch beste Laune, wie ein Video auf Facebook und bei Twitter dokumentiert. Geht es so spaßig weiter?

Wir sind bei der Pressekonferenz live für Sie dabei.

