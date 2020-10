Hamburger SV: Trainer Thiounes Mutmacher fürs Stadtderby

Der Hamburger SV spielt am Freitag, 30. Oktober 2020, gegen den FC Sankt Pauli. Was macht dem HSV Mut, das Stadtderby zu gewinnen?

Hamburg* – Auf den HSV wartet das brisante Stadtderby gegen Erzrivalen FC Sankt Pauli*. Bisher hat der Hamburger SV* in der Spielzeit 2020/2021 in Liga zwei noch keinen Punkt abgeben müssen. Damit sich dies auch nicht so schnell ändert, muss am Freitagabend, 30. Oktober 2020, alles passen, um die Braun-Weißen zu bezwingen. Um dieses Kunstwerk zu bewerkstelligen, muss HSV-Coach Daniel Thioune all seine Trümpfe ziehen – und sich auf seine eigenen Stärken besinnen*.

Es sind Neuverpflichtungen und Leistungsträger wie Goalgetter Simon Terodde oder Mittelfeld-Motor Klaus Gjasula, auf denen der Fokus liegen wird. Resolute Zweikampfführung, Offensivdrang, Unnachgiebigkeit – vermeintliche Nuancen, die ein Spiel entscheiden können. Doch kommt es bereits im Vorfeld darauf an, wie Daniel Thioune seine Spieler zu motivieren weiß. Mit seiner gelassenen Art und dem fokussierten Blick auf das Wesentliche geht der 46-Jährige das Husarenstück an. * 24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.