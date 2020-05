29. Spieltag: Hamburger SV und FC St. Pauli gegen den Liga-Keller

2. Bundesliga

von János Aladár Fehérváry

Die erste englische Woche in der „Coronavirus-Rückrunde“ ist in voller Fahrt. Schon am Freitag geht es weiter. Für den FC St. Pauli und den Hamburger SV geht es am Wochenende in den Keller der 2. Bundesliga.