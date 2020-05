Millionen für Fans, Forschung, Kollegen und Frauenfußball: Dank Spieler und Trainer des Hamburger SV

HSV-Spieler und Trainer verzichten auf Gehalt und Prämien

Das Geld geht an die, die es dringend brauchen. Weil beim Hamburg SV Spieler und Trainerteam auf Millionen in Form von Gehalt und Prämien verzichten, können Fanprojekte, Mitarbeiter in Kurzarbeit, die Coronavirus-Forschung am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und Frauenfußball unterstützt werden.