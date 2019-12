Nächster Rückschlag? Hamburger SV in Sandhausen unter Druck

Der Hamburger SV gastiert am Sonntag (15. Dezember) beim SV Sandhausen. So können Sie die Zweitliga-Partie im TV, Live-Stream und Live-Ticker verfolgen.

Sandhausen - Der Hamburger SV steht am Sonntag (15. Dezember) im Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen unter Druck. Zuletzt hat der HSV zwei Niederlagen in Folge kassiert und nur eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen. In Sandhausen soll nun mit einem Auswärtssieg die Wende her, jedoch ist der SVS seit sechs Spielen ungeschlagen.

Ein besonderes Spiel wird die Partie für Dennis Diekmeier, der acht Jahre im Trikot des Hamburger SV gespielt hat und nun Kapitän des SV Sandhausen ist. „Es war eine geile Zeit, die ich nie vergessen werde“, blickt Diekmeier auf Nachfrage von HEIDELBERG24* auf seine Vergangenheit beim HSV zurück.

Das Auswärtsspiel des Hamburger SV beim SV Sandhausen können Sie am Sonntag im Live-Ticker von HEIDELBERG24 verfolgen. Die Kollegen fassen zudem zusammen, wie Sie die Partie im TV oder Live-Stream schauen können.

*HEIDELBERG24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

mab