Hamann über Klopp und Liverpool: „Könnte ungemütlich werden“

Sky-Experte Dietmar Hamann sieht Klopp und Liverpool vor einer schweren Saison. © Philipp von Ditfurth/dpa

Schon die vergangene Saison war für Jürgen Klopp und den FC Liverpool schwierig. Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann meint, dass auch die kommende Spielzeit für die „Reds“ kompliziert wird.

München - Der frühere Premier-League-Profi Dietmar Hamann (49) erwartet für Jürgen Klopp und den FC Liverpool erneut eine schwierige Saison in England. „Wenn der Kader bis zum Ende des Transferfensters so bleibt, wäre es ein großer Erfolg für Liverpool, unter die ersten vier zu kommen“, befand der Sky-Experte, der nach seiner Zeit beim FC Bayern München selbst sieben Jahre für den englischen Fußball-Traditionsclub spielte.

Liverpool hat bislang nur für das Mittelfeld Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) und Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) verpflichtet. Zugleich wurden beim Kaderumbau erfahrene Akteure wie Fabinho und Jordan Henderson (beide Saudi-Arabien) abgegeben. Liverpool wurde vergangene Saison Fünfter in Englands Topliga. Der Verein startet am Sonntag beim Titelkandidaten FC Chelsea in die neue Premier-League-Spielzeit.

Keine Rolle im Titelrennen?

„Wenn es diese Saison keinen guten Start für die "Reds" gibt, dann könnte es schnell ungemütlich werden“, meinte Hamann. Für ihn wird zudem die Frage sein, ob Klopp wie einst nach seiner Verpflichtung 2015 wieder Aufbruchstimmung bei dem Club erzeugen könne. Liverpool spielt für Hamann keine Rolle in Englands Titelrennen.

Hamann sieht Pep Guardiolas Manchester City wieder als Favoriten auf die Meisterschaft. Vor allem zwei Clubs wähnt er aber in aussichtsreicher Position für die Überraschung. „Chelsea wird dieses Jahr wieder eine sehr gute Rolle spielen, dasselbe gilt für Arsenal. Ich glaube, dass die Meisterschaft dieses Jahr nach London geht. Einer von beiden Clubs wird City vom Sockel stoßen“, meinte Hamann. dpa