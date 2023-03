„Was muss noch passieren?“: Didi Hamann fordert Rauswurf von Hansi Flick

Von: Marius Epp

Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft musste sich Belgien mit 2:3 geschlagen geben. Für Sky-Experte Didi Hamann ist Hansi Flick nicht mehr zu halten.

München – „Was muss noch passieren?“, fragt Didi Hamann nach der 2:3-Niederlage des DFB-Teams im Freundschaftsspiel gegen Belgien. Der Sky-Experte ist überzeugt: Hansi Flick ist nicht der richtige Mann am Ruder.

Dietmar Hamann Geboren: 27. August 1973 (Alter 49 Jahre), Waldsassen Vereine: FC Bayern, Newcastle United, FC Liverpool, Manchester City, Milton Keynes Fußball-Experte für Sky Länderspiele: 59

EM 2024? Hamann hat „große Bedenken“

„Ich habe große, große Bedenken, dass es in den nächsten Monaten und bis zur EM besser wird, wenn wir in der Konstellation weitermachen“, ergänzte Hamann. „Es hat sich gar nichts geändert“, die Fans bekämen „denselben Mist serviert wie bei der Weltmeisterschaft und werden sich früher oder später abwenden“, schimpft der 49-Jährige.

Von der erhofften „Aufbruchstimmung oder Euphorie kann keine Rede sein“. Daran könne auch der neue Direktor Rudi Völler nichts ändern. „Wenn das auf dem Platz so weiter geht, kannst du in Führungspositionen setzen, wen du willst“, betonte Hamann.

Hansi Flick ist für Didi Hamann fehl am Platz. © IMAGO/Huebner/Herbertz

Hamann enttäuscht von DFB-Elf: „Es hat sich gar nichts geändert“

Vor allem in der ersten Halbzeit hatte sich die deutsche Mannschaft überhaupt nicht gut präsentiert und konnte von Glück sprechen, nach 30 Minuten nicht schon 0:4 zurückzuliegen (die Partie im Ticker zum Nachlesen). In der zweiten Hälfte fing sich die Flick-Elf und zeigte eine engagierte Leistung, die vor allem in der Schlussphase auch von den Zuschauern in Köln honoriert wurde.

Joshua Kimmich nahm kein Blatt vor den Mund, als er über die erste Hälfte sprach: „Das war gar nichts“. Hamann bemängelt vor allem, dass kein Umbruch zu sehen sei. „Es hat sich gar nichts geändert. Wenn man sich die Mannschaft, die angefangen hat, anguckt: Es waren acht WM-Fahrer. Da kann ich auch nicht von Umbruch sprechen“, meint er.

WM 2022: Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Fotostrecke ansehen

Emre Can als Lichtblick bei Flicks DFB?

„Wenn wir versuchen, eine 2:3-Niederlage zu Hause gegen Belgien schönzureden, dann weiß man, wie hoch die Ansprüche bei der Nationalmannschaft sind“, frotzelt er weiter. Als „einzigen Pluspunkt“ macht der 59-fache Nationalspieler Emre Can aus. „Wenn er einfach und klar spielt, ist er ein sehr guter Spieler.“

Dass Antonio Rüdiger bei den beiden Länderspielen fehlte, versteht Hamann überhaupt nicht. „Er muss dringend wieder zurück“, fordert er. (epp/SID)