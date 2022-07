Halbfinale bei der Frauen-EM: England gegen Schweden kommt im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

Frauen-EM: England will im eigenen Land Europameister werden. © Gareth Fuller/dpa

Im Halbfinale der Frauenfußball-Europameisterschaft trifft Gastgeber England auf Schweden. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung:

England will bei der Frauenfußball-EM im eigenen Land den Titel sichern. Im Halbfinale müssen die Engländerinnen am Dienstag gegen Schweden ran. Die DFB-Frauen treffen dann am Mittwoch auf Frankreich.

England gegen Schweden – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Halbfinale der Frauen-EM 2022 live im TV und Live-Stream schauen können.

England hat sich im Viertelfinale gegen Spanien mit 2:1 nach Verlängerung durchgesetzt, Schweden hat 1:0 gegen Belgien gewonnen. (nwo)