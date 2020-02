Schalke muss sich aus der Misere arbeiten - schlägt deshalb die Stunde von Guido Burgstaller?

Der FC Schalke 04 hängt in der Bundesliga in den Seilen. Um gegen die Krise anzukämpfen, könnte Guido Burgstaller beim S04 eine neue Chance bekommen.

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 steckt in einer Krise. Während die Defensive in der Bundesliga-Rückrunde bereits zwei Mal fünf Gegentreffer in einem Spiel hinnehmen musste, lässt die Offensive beim S04 jegliche Torgefahr vermissen.

Gegen den 1. FC Köln muss am 24. Spieltag dringend ein Sieg her. Guido Burgstaller (30) könnte den FC Schalke 04 in der Domstadt aus der Misere führen, wie *RUHR24.de berichtet. Für einen Einsatz des Österreichers gibt es immerhin eine Menge guter Gründe.

