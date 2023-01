Großes Hallenturnier in Sindelfingen – Nachwuchsstars stehen im Fokus

Von: Nils Wollenschläger

Am 7. und 8. Januar findet der Mercedes-Benz JuniorCup 2023 statt. © Tim Rehbein/dpa

Am Samstag und Sonntag findet in Sindelfingen das traditionsreiche Hallenturnier für Nachwuchskicker statt. HEIDELBERG24 hat alle Infos zusammengefasst:

Bereits seit 1991 wird in Sindelfingen der Mercedes-Benz JuniorCup ausgetragen. An dem Hallenturnier für U19-Mannschaften haben in der Vergangenheit zahlreiche große Klubs teilgenommen. Nach der pandemiebedingten Pause kehrt das Turnier am 7. und 8. Januar 2023 zurück.

Teams, Spielplan, TV-Übertragung – bei HEIDELBERG24 finden Sie alle Infos zum Mercedes-Benz JuniorCup 2023.

Insgesamt kämpfen acht U19-Mannschaften um den begehrten Titel. (nwo)