Große Spannung in der 2. Bundesliga: Heidenheim hat Aufstieg vor Augen

Von: Nils Wollenschläger

Nach dem Aufstieg von Darmstadt 98 stehen in der 2. Bundesliga weitere wichtige Entscheidungen an. Hier finden Sie alle Infos zum Spieltag:

Seit Freitag (20. Mai) steht in der 2. Fußball-Bundesliga der erste Aufsteiger fest: Der SV Darmstadt 98 feiert durch den knappen Sieg gegen Magdeburg seine Bundesliga-Rückkehr. Am Samstag (21. Mai) könnte der 1. FC Heidenheim mit einem Sieg gegen Sandhausen ebenfalls aufsteigen.

Spannung in der 2. Bundesliga – im Live-Ticker von HEIDELBERG24 finden Sie alle Infos zum Heimspiel des 1. FC Heidenheim gegen den SV Sandhausen.

Während Heidenheim vor dem Aufstieg steht, muss Sandhausen gewinnen, um den Abstieg in die 3. Liga abzuwenden. (nwo)