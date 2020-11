Gladbach - Donezk im Live-Ticker: Borussia ist heiß! Nächste Fohlen-Party gegen Schachtjor?

Borussia Mönchengladbach zeigt in der Champions League begeisternden Fußball. Gibt es gegen Donezk die nächste Fohlen-Gala? Der Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach* - Schachtjor Donezk -:- (-:-), Mittwoch, 18.55 Uhr auf Sky und DAZN.

Die Borussia ist eines der Überraschungsteams der Champions League* .

der . Die Fohlen wollen ihre gute Form gegen Donezk bestätigen. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Aufstellung Borussia Mönchengladbach: Aufstellung Schachtjor Donezk: Tore: Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Update vom 25. November, 16.32 Uhr: In knapp zweieinhalb Stunden geht‘s in Gladbach los, dann empfängt die Borussia die Ukrainer von Schachtjor Donezk. Können die Fohlen ein ähnliches Feuerwerk abbrennen, wie im Hinspiel?

Mit einem Sieg würde die Rose-Elf einen große Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Auch, wenn es noch gegen Inter Mailand und Real Madrid geht, die heute m direkten Duell aufeinandertreffen. Sollten die Königlichen gewinnen, wäre das für Gladbach ebenfalls super, da die Italiener bislang nur zwei Punkte auf dem Konto haben.

Gladbach - Donezk im Live-Ticker: Fohlen bangen um Top-Scorer der Champions League

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach* empfängt in der Champions League* Schachtjor Donezk. Mit einem Sieg können die Fohlen das Tor zum Achtelfinale weit aufstoßen.

Die Borussia ist eine der Überraschungsmannschaften in dieser Champions-League-Saison. Die Elf von Trainer Marco Rose ist in einer Gruppe mit den Topteams Real Madrid und Inter Mailand noch ungeschlagen und ist Tabellenführer. Gegen Real Madrid und Inter zeigten die Fohlen tolle Leistungen und gaben erst kurz vor Schluss den Sieg aus der Hand. Diesen holte die Borussia dann vor drei Wochen beim fulminanten 6:0 bei Schachtjor Donezk.

Die Ausgangslage vor der zweiten Hälfte der Gruppenphase* ist also glänzend, obwohl Schachtjor und Real mit nur einem Punkt Rückstand auf Gladbach lauern. Rose will nicht zu viel Euphorie aufkommen lassen. „Jetzt kommen die Spiele, die alles entscheiden. Im Grunde haben wir noch nichts erreicht.“ Zudem warnt der Fohlen-Coach vor zu viel Übermut. „Schachtjor wird völlig anders auftreten und versuchen, das Ganze wieder zu drehen“, sagte Rose. Auch Weltmeister Christoph Kramer meinte angesichts der Hinrunde ohne Niederlage, dass die Borussia von nun an nicht mehr unterschätzt werde: „Wir müssen auf der Hut sein“.

An einer Statistik gibt es kein Vorbeikommen: Das 6:0 im Hinspiel war Borussias bis dato höchster Sieg in der @ChampionsLeague. 🙌 #BMGSHKhttps://t.co/ZoRoVMBPwZ — Borussia (@borussia) November 24, 2020

Schachtjor Donezks Trainer Luis Castro erwartet nach der Klatsche eine Reaktion von seinem Team. „Die Dinge verändern sich sehr schnell, wir haben die Konsequenzen daraus gezogen“, sagte Donezks portugiesischer Coach. „Das 0:6 tut noch weh. Aber wir haben alles analysiert. Das wird keinen Einfluss mehr auf das Spiel morgen haben.“

Borussia Mönchengladbach - Schachtjor Donezk im Live-Ticker: Gladbach hofft auf Topscorer Plea

Die Gladbacher Offensive lief in den ersten drei Partien auf Hochtouren. Die Borussia traf in jedem Spiel mindestens doppelt und erzielte zehn Tore - nur die Triple-Bayern* waren mit 12 Treffern noch erfolgreicher. Das liegt zu großen Teilen auch an Alassane Plea, der mit drei Toren und drei Vorlagen Topscorer der Champions League ist. In Donezk brillierte der Franzose mit drei Toren und einem Assist. Pünktlich zum Rückspiel gegen Donezk hat der Angreifer seine Quarantäne wegen einer Corona-Infektion beendet und ist wieder einsatzfähig.

„Er ist wieder freigegeben und darf auch heute trainieren. Da müssen wir schauen, wie er das wegsteckt, weil er in den letzten Tagen zu Hause war und wenig trainiert hat“, sagte Trainer Marco Rose am Dienstag. Die Entscheidung über einen Einsatz soll nach dem Abschlusstraining gefällt werden. „Das hängt davon ab, was für ein Ergebnis wir in der medizinischen Besprechung haben. Dann werden wir eine Entscheidung treffen“, sagte Rose vor der Begegnung im Borussia-Park. Sollte Plea ausfallen, dürfte erneut Breel Embolo von Beginn an spielen. „Wir wissen alle, dass Alassane ein absoluter Topstürmer ist. Das hat er im Hinspiel gezeigt. Aber wir haben Jungs, die dann auch einspringen und Tore machen können. Wir nehmen das, wie es ist“, so Rose weiter.

Einstimmung auf das Rückspiel gegen @FCShakhtar_eng gefällig? Schaut euch unser Champions League Insights zum Hinspiel an! 😍👇 #UCL #BMGSHKhttps://t.co/ny781jolOn — Borussia (@borussia) November 23, 2020

Zudem fällt bei der Borussia Linksverteidiger Ramy Bensebaini wegen einer Corona-Infektion aus, Jonas Hofmann fehlt mit Muskelbündelriss noch länger. Auch Donezk hat mit den Corona-Auswirkungen zu kämpfen: Zwar ist Ukraines Nationalspieler Junior Moraes nach dem abgesagten Länderspiel gegen die Schweiz wieder negativ getestet worden, doch Torhüter Anatolij Trubin, Abwehrspieler Waleri Bondar und Offensivakteur Marlos befanden sich zuletzt noch in Isolation.