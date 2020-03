Gladbach gegen den BVB live im TV und im Live-Stream

Am 25. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf Borussia Mönchengladbach. Die BVB-Partie gegen Gladbach ist live im TV und im Live-Stream zu sehen.

Dortmund - Wenn das Borussia-Duell ansteht, gibt es für jene aus Dortmund meist besonders viel zu feiern. Die jüngsten neun Aufeinandertreffen in der Bundesliga hatten jeweils einen schwarzgelben Sieger, wie RUHR24.de* berichtet.

Am Samstag (7. März, 18.30 Uhr) ist es im Borussia-Park wieder so weit. Dann möchte der BVB (die Partie gegen Gladbach ist live im TV und im Live-Stream zu sehen)* zum zehnten Mal in Folge drei Punkte gegen die Fohlen einfahren. Die Voraussetzungen stehen nicht schlecht. Denn die Mannschaft von Trainer Lucien Favre (62) präsentierte sich zuletzt in stabiler Verfassung.

Die jüngsten vier Pflichtspiele konnten allesamt gewonnen werden. Nun möchte der BVB im Topspiel gegen Gladbach (zum Live-Ticker)* ein weiteres Ausrufezeichen setzen und so mit viel Selbstbewusstsein in eine richtungsweisende Woche starten. Denn binnen sieben Tagen warten auch noch das Champions-League-Duell gegen PSG (Mittwoch, 11. März, 21 Uhr) und das Revierderby gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 14. März, 15.30 Uhr) auf den BVB.

nilu

